Il giornalista ingiustamente detenuto morto di Covid nello stesso carcere di Patrick Zaky

Dopo la mancata decisione sulla scarcerazione di Patrick Zaky – che dovrà rimanere in carcere altri 45 giorni – Amnesty International tramite la comunicazione del portavoce Riccardo Noury e un tweet, informa che nello stesso carcere dove è detenuto il giovane studente dell’università di Bologna un giornalista ha contratto il coronavirus per poi morire in ospedale. Aumenta la preoccupazione per quanto riguarda lo stato di salute del giovane.

Morto ieri in Egitto il giornalista Mohamed Monir, affetto da Covid-19. Si era ammalato nel carcere di Tora, lo stesso in cui è detenuto Patrick Zaki. Il rischio contagio nelle carceri egiziane è altissimo#FreePatrick #FreePatrickZakihttps://t.co/f5R1WGWbVB — Amnesty Italia (@amnestyitalia) July 14, 2020



(Immagine copertina dai social di Amnesty International)