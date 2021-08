Paralimpiadi anche su RaiPlay, a differenza di quanto accaduto con le Olimpiadi

A differenza delle Olimpiadi, la cui visione in streaming su Rai Play non era possibile, le Paralimpiadi di Tokyo 2020 saranno invece visibili in streaming e on demand su Rai Play

Appena qualche settimana fa, in tanti si erano sintonizzati su RaiPlay per visionare le cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020, ma si erano trovati dinanzi al messaggio «Rai non detiene i diritti per lo streaming di questo contenuto». Invece, per quanto riguarda le Paralimpiadi, queste saranno visibili sulla piattaforma online RaiPlay.

RaiPlay e la differenza tra Olimpiadi e Paralimpiadi

La ragione per cui le Olimpiadi 2020 non sono state rese visibili in streaming su RaiPlay è legata ad una questione di diritti. Come vi avevamo raccontato in un precedente articolo, da qualche anno il bando per acquisire i diritti di trasmissione non riguarda più soltanto la televisione, ma esiste un apposito «pacchetto» per la trasmissione in streaming online che, nel caso dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, la Ray non possedeva. Per questo, chi non aveva un televisore o si trovava in luoghi sprovvisti di tv, ha dovuto guardare i contenuti delle Olimpiadi su Discovery+, la piattaforma a pagamento che deteneva il famoso «pacchetto» dello streaming.

Qual è dunque la novità delle Paralimpiadi 2020? AdnKronos ha annunciato che l’offerta Rai – per l’edizione Paralimpica numero XVI – riguarderà «il racconto in diretta per tredici ore al giorno, tra Rai2 e Raisport+HD, e la possibilità – in caso di contemporaneità di eventi – di spostarsi anche sul canale 58 del digitale terrestre, Raisport SD, due rubriche dedicate, lo streaming e l’on demand su RaiPlay per non perdere nemmeno un minuto delle emozioni che le Paralimpiadi di Tokyo riserveranno».

Quindi, a partire da mercoledì 25, questa volta l’esperienza della nazionale italiana sarà totalmente fruibile anche su Rai Play, grazie proprio all’acquisto dei diritti da parte della Rai. E già a partire da martedì 24, chi vorrà vedere la sfilata d’apertura in streaming sulla piattaforma online, con Bebe Vio e Federico Morlacchi nel ruolo di portabandiera per l’Italia, potrà farlo comodamente da qualsiasi postazione (compreso il lettino in spiaggia).