Perché la Rai sta mostrando l’Italia del volley e del basket in contemporanea

In molti si stanno lamentando per questa scelta, anche se da giorni sono noti i dettagli del bando che si è aggiudicata la televisione pubblica per la trasmissione (solo in chiaro) degli eventi Olimpici

I problemi erano emersi fin dal primo giorno, quando gli spettatori che volevano assistere alla cerimonia d’apertura di Tokyo 2020 si sono visti “rimbalzati” dall’app (e dal sito) di RaiPlay. Da quel giorno, infatti, è arrivata la consapevolezza delle difficoltà per assistere a tutti gli eventi dei Giochi. Poi, nel corso degli eventi, il malcontento è stato acuito da alcune perplessità attorno alle scelte fatte dalla televisione pubblica: perché trasmettere una disciplina al posto dell’altra? E, alla fine, arrivò la data della contemporaneità di due sport molto seguiti: da una parte l’Italia del volley maschile impegnata nei quarti (o play-off) contro l’Argentina; dall’altra l’Italia del basket maschile impegnata (sempre nei quarti) contro la Francia. Due eventi in contemporanea che hanno messo in luce tutta la difficile gestione delle Olimpiadi sulla Rai.

LEGGI ANCHE > Perché la Rai può trasmette la cerimonia d’apertura di Tokyo 2020 solo in tv

Prendiamo, come esempio, il tweet pubblicato dal deputato del Partito Democratico Andrea Romano che ha “catturato”, in diretta, lo split-screen utilizzato da RaiDue per trasmettere in contemporanea i due eventi.

Il #disastroRai su #Olimpiadi si fa sempre più pittoresco: senza streaming, senza possibilità di avere due canali, il servizio pubblico costringe i telespettatori ad assistere in contemporanea a due partite decisive (basket e volley), con pubblicità e gran confusione #Fallimento pic.twitter.com/VeYcmM079A — Andrea Romano (@AndreaRomano9) August 3, 2021

Due sfide decisive, allo stesso orario (più o meno). Ed ecco che l’unico modo per trasmetterle diventa uno split-screen con balzi da una parte all’altra. Dall’Ariake Arena per il volley, alla Saitama Super Arena per il basket.

Olimpiadi sulla Rai, perché oggi il basket e il volley vengono trasmessi in contemporanea

In molti si stanno chiedendo: perché la Rai, che ha molti canali (due anche dedicati allo sport) non ha scelto di utilizzare un’altra rete (fatta eccezione per RaiPlay, perché i diritti in streaming sono andati a Eurosport per l’Italia) a sua disposizione per evitare questo split-screen su RaiDue? La risposta è semplice. Il bando ottenuto dalla televisione pubblica italiana per la trasmissione in chiaro prevede la trasmissione in diretta di 200 ore di eventi. E non su multi-rete. Solo il secondo canale – come da accordo – può mostrare gli eventi dei Giochi di Tokyo 2020. È il canale olimpico. L’unico canale olimpico (in chiaro) a disposizione dei telespettatori italiani.