La Rai ha commentato per diversi minuti il match di Djokovic, ma con le immagini del doppio

È andata in onda la telecronaca del match del serbo, ma per ampi tratti le immagini non corrispondevano a ciò che vedeva lo spettatore

Vedo doppio. Si può riassumere così la mattinata di commento della Rai che, sulla sua rete olimpica (Raidue), ha mandato in onda per diversi minuti le immagini del doppio tra Croazia e Usa facendo commentare al telecronista in sottofondo la partita di singolare tra Novak Djokovic e Kei Nishikori. Una gaffe che non è passata inosservata sui social network e che è stata notata anche da illustri telespettatori che hanno scelto il servizio pubblico per seguire la giornata olimpica, come dimostra questo tweet di Dj Ringo:

LEGGI ANCHE > L’Italia scrive la storia della ginnastica artistica, ma la Rai fa vedere in diretta solo l’ultimo esercizio

Commento Rai sbagliato sul match di tennis di Djokovic

Si è trattata di una sovrapposizione tra i canali video e i canali audio. Un caso simile era già avvenuto anche per Eurosport, che aveva invece sovrapposto a delle immagini della partita di pallavolo l’audio del telecronista di una partita di calcio che, tra le altre cose, durante un fuorionda, ha svelato le password del computer della postazione di telecronaca da lui occupata. Incidente simile, rete diversa. Invece, sempre la Rai, è stata al centro di diverse polemiche per il modo con cui sta seguendo i giochi olimpici.

Il primo giorno aveva fatto scalpore il commento della medaglia d’oro nel Taekwondo, con il telecronista del servizio pubblico che sembrava non essersi accorto del successo di Vito Dell’Aquila. Nei giorni successivi, invece, sui social network si evidenziava la particolare propensione a mandare in onda tg olimpici o immagini di altri sport in concomitanza con momenti decisivi delle finali degli italiani (anche il bronzo nel sollevamento pesi di Mirko Zanni è stato completamente bucato dalla Rai). Nella giornata di ieri, poi, aveva infastidito il pubblico l’assenza di una trasmissione in diretta sull’all-around a squadre di ginnastica artistica, con l’Italia che fino all’ultimo era stata in corsa per una storica medaglia. La Rai si era collegata soltanto per l’ultimo esercizio. Non passa giorno senza polemiche: oggi, quella sulla telecronaca del tennis. E con quelle, sempre più presenti, relative al fatto che il servizio pubblico non abbia acquistato i diritti di trasmissione delle olimpiadi sul web, in streaming.