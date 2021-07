I dietro le quinte di Tokyo 2020 su TikTok postati dagli italiani

Le olimpiadi di Tokyo 2020 sono iniziate solo da qualche giorno, eppure gli italiani hanno già avuto occasione di distinguersi ottenendo un oro, cinque argenti e sei bronzi. Quello che però dimentichiamo, quando assistiamo alle varie competizioni, è che ci troviamo dinanzi a dei ragazzi comuni. Gli italiani a Tokyo 2020 sono per la maggior parte giovanissimi e, come tanti altri ragazzi della loro età, hanno TikTok e condividono sulla piattaforma i retroscena.

I retroscena di Tokyo2020

The Washington Post ha raccontato i «behind the scenes» degli atleti americani, che al momento si trovano presso l’Olympic Village e che stanno condividendo tutto ciò che succede a telecamere spente, a match finito, a fischio conclusivo. Insomma: ciò che succede quando tornano ad essere dei semplici ragazzi. E se un tempo – per sapere come gli atleti svolgevano il resto della giornata – si doveva aspettare che qualche partecipante raccontasse i retroscena a qualche giornale, adesso ci basta aprire TikTok. Simpaticamente, i giovani atleti americani rispondono alle domande poste dai loro followers tramite la funzione «Domande» offerta dalla piattaforma. La più accreditata: «I letti sono davvero di cartone?», in riferimento a quei letti cartonati di cui si è tanto discusso.

Stessa domanda è stata posta ai nostri italiani. Infatti, pare che testare la comodità e la resistenza di questi letti sia la curiosità per eccellenza di queste olimpiadi. A tal proposito, sul suo profilo TikTok, anche la pallavolista Alessia Orro pubblica un video scrivendo come didascalia «Se qualcuno avesse ancora dubbi sui letti di Tokyo 2020, questa è la dimostrazione».

Dentro il villaggio olimpico con gli italiani

Il contributo più esplicativo, per assistere al dietro le quinte di chi sta vivendo in prima persona l’esperienza delle Olimpiadi, ci arriva da Enrico Berrè e da un suo video su TikTok, che intitola «Vi porto in giro per il villaggio Olimpico». Nel filmato, Enrico inquadra il lungo viale del villaggio con le bandiere di tutti i Paesi; il palazzo dell’Italia; un parco per fare jogging; i mezzi di trasporto elettrici per circolare all’interno del villaggio; le sale svago; la palestra e… «i famosi letti in cartone», che anche lo schermidore cita, indice di come siano il topic più chiacchierato. Un po’ il «Ma qual’ diet’, mi piacene e purpett» degli Euro2020 per gli azzurri.

Gli italiani a Tokyo 2020 mostrano il cibo e i gadget

Non manca il contributo di chi ci porta nella cucina giapponese di Tokyo 2020. Lo schermidore Luca Curatoli ieri ha pubblicato un video intitolato «Food in Olympic Village», che inizia con un vassoio vuoto (accuratamente sorretto da mani che indossano guanti), continua con inquadratura ai banconi del self-service e al pranzo scelto da Luca, e finisce con lui che addenta parte del pasto.

Sempre Luca Curatoli ci mostra parte dei gadget ricevuti e, in particolare, quelli offerti da Samsung: uno smartphone, un paio di auricolari Bluetooth e la loro custodia.

Non ci resta che attendere loro ulteriori contributi, affinché le telecamere dei loro cellulari, e conseguentemente i loro profili TikTok, fungano da occhio virtuale per permettere a noi italiani di sostenerli e seguirli anche al di là delle loro competizioni.