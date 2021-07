L’Italia scrive la storia della ginnastica artistica, ma la Rai fa vedere in diretta solo l’ultimo esercizio

Alice e Asia D’Amato e Martina Maggio si stavano preparando all’ultima rotazione alla trave, dopo una grande prova di squadra che le ha viste risalire fino al terzo posto in classifica generale (l’Italia ha poi terminato la gara in quarta posizione, ai piedi del podio, con un risultato comunque storico), quando la Rai ha deciso – vista la corsa alle medaglie del team capitanato da Vanessa Ferrari – di collegarsi in diretta per poter assistere alle battute conclusive di una delle gare più affascinanti dell’intero programma olimpico, ovvero l’All-Around femminile. Una gara in cui è davvero successo di tutto, con tanto di forfait (per un infortunio di cui si dovrà capire meglio la natura nei prossimi giorni) dell’attesa star di questa Olimpiade, ovvero l’americana Simon Biles. L’atleta era attesa a un tour de force che avrebbe potuto portarla al record di cinque medaglie d’oro in altrettante discipline, ma alla vigilia della gara di squadra è stata costretta alla panchina.

Ginnastica sulla Rai, il servizio pubblico si collega in diretta solo per l’ultimo esercizio

Continuano le polemiche, invece, per la Rai. La televisione pubblica – già nel mirino dei telespettatori per essersi persa, qualche giorno fa, la medaglia di bronzo di Mirko Zanni nel sollevamento pesi cat.67 kg – è stata aspramente criticata sui social network per non aver mostrato le immagini salienti della gara dell’All-Around femminile di ginnastica artistica. In modo particolare, l’esercizio al corpo libero di Vanessa Ferrari e le gemelle Alice e Asia D’Amato, aveva consentito all’Italia di attestarsi tra le primissime posizioni sin dall’inizio. Eppure, la Rai ha continuato a mandare in onda le gare del nuoto in piscina, anche se molte di queste erano prive di atleti italiani.

Dopo due ore finalmente la Rai co fa vedere la ginnastica artistica #Tokyo2020 #OlympicGames #ArtisticGymnastics — simo ◟̽◞̽ why we look up to the sky? (@youbringme_h0me) July 27, 2021

In particolare, è stata contestata anche la scelta di mandare in onda il TG Olimpico in contemporanea rispetto alla diretta della ginnastica: nel notiziario sono state riportate notizie che chiunque segua le olimpiadi, sui social network e sulle testate online ad esempio, aveva avuto modo di apprendere già da tempo; mentre la diretta di un evento dovrebbe avere la priorità su tutto il resto.

Perchè la Rai che ha fatto vedere 20 minuti di Tg olimpico con notizie di 3 ore fa mentre le ragazze della ginnastica stan fscendo miracoli e ora pure la pubblicità Noi: pic.twitter.com/pq0MXDex74 — Perché in tendenza ? (@TendenzaPerche) July 27, 2021

Difficile fare di peggio? Forse. Contemporaneamente, l’Italia ha conquistato la 12ma medaglia dell’edizione, l’argento di Giorgia Bordignon nel sollevamento pesi femminile -64 kg. Ma anche in questo caso, sul servizio pubblico si è visto poco.

