I due minuti in cui il telecronista di Eurosport ha svelato in diretta la password del computer

«Ma tu sai la password di questo computer?» – è la voce di un telecronista di Eurosport che aveva appena terminato il suo lancio del match di calcio tra Francia e Sud Africa, valida per il torneo olimpico di Tokyo 2020. Evidentemente, pensava che il suo collegamento si fosse chiuso: in realtà la sua voce è stata agganciata a quella di un altro evento sportivo, il match di volley femminile tra Cina e Turchia. Il problema è piuttosto serio, perché il tema della password tiene impegnato il telecronista per circa 2 minuti: «Chiamarla Pippo una password era troppo difficile? Pippo, Pluto e Topolino…C’è un foglio appeso con la classifica. Ma “but” come “boot” o come “b.u.t”? Pure il punto per complicarci le cose? Ma è il computer della NASA?».

LEGGI ANCHE > Il giornalista del TG2 e il presidente eletto “Bin Laiden”

Password Eurosport, la gaffe in diretta del telecronista

Il team che commenta il calcio per Eurosport, durante queste olimpiadi, è composto dal quartetto Federico Zanon, Andrea Distaso, Riccardo Roversi, Alessandro Lettieri. Uno di loro si è reso, suo malgrado, protagonista di questo siparietto. Ovviamente, vale appena la pena ricordare l’importanza delle password e il fatto che dare come indicazione “Pippo, Pluto e Topolino” per una chiave di sicurezza non sia propriamente un bell’esempio dal punto di vista dell’igiene informatica.

In ogni caso, il fatto che la password della “cabina di commento 5” fosse più complessa ci rassicura. Il video è diventato immediatamente virale su Twitter, grazie anche all’account Giornalisti Out Of Context (che a sua volta ha citato l’account del professore associato Stefano Zanero):