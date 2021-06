Dazn scopre le sue tariffe per il calcio in streaming

Il calcio in streaming può avere un piccolo vantaggio in termini di costi per i clienti più affezionati. Diciamo che la prima impressione sulle tariffe Dazn per vedere la Serie A in esclusiva per la stagione 2021/2022 è proprio questa. Il pacchetto, di default, prevede un costo di 29.99 euro al mese. Ma se si è già clienti Dazn o se ci si abbona nei prossimi giorni, l’offerta può scendere a 19,99 euro al mese per tutto l’anno. Questo risulta dal comunicato ufficiale della piattaforma che, dunque, ha tirato giù il velo sulle sue tariffe per la prossima stagione calcistica che – per quanto riguarda la Serie A – andrà a trasmettere in esclusiva (se si fa eccezione per il pacchetto B, acquisito da Sky, che permetterà all’emittente satellitare di trasmettere tre partite per ogni turno di campionato).

Tariffe Dazn per la Serie A 2021/2022

Una scelta conservativa, quella fatta da Dazn, decisamente in linea con il mercato. La piattaforma di streaming non ha voluto esagerare. Negli occhi di tutti ci sono ancora i problemi che hanno accompagnato alcune partite cruciali nell’ultima parte della scorsa stagione e che erano state trasmesse in esclusiva dalla piattaforma (in un caso, era stato addirittura previsto un rimborso per gli utenti).

Dunque, le tariffe. Dal 1° luglio, tutta l’offerta di Dazn (non soltanto la Serie A, dunque) sarà disponibile a 29,99 al mese. «Per i nuovi clienti che si abboneranno dall’1 al 28 luglio – si legge nel comunicato -, è prevista un’offerta di 19,99 euro al mese per 14 mesi. Inoltre, Dazn ha sempre un’attenzione speciale per i propri clienti, ai quali comunicherà a breve le ulteriori offerte a loro dedicate in aggiunta a quella relativa al costo dell’abbonamento a 19,99 euro al mese anziché 29,99 euro a partire da settembre, perché i mesi di luglio e agosto saranno interamente offerti da Dazn, per 12 mesi».

L’elemento caratterizzante di Dazn resta la possibilità, in ogni caso, di poter disdire l’abbonamento in qualsiasi momento (a differenza di quanto avviene con Sky), alla scadenza di ciascun mese. Ma se si deciderà di rientrare dopo aver disdetto, ecco allora che la tariffa sarà quella a prezzo pieno, da 29,99 euro al mese.

La Serie A non è l’unica offerta che Dazn mette sul piatto all’interno del pacchetto: LaLiga, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la FA Cup, la Carabao Cup, la MLS, oltre ai canali tematici di FC Internazionale e AC Milan completeranno la panoramica sul calcio, mentre per quanto riguarda gli altri sport, sarà possibile assistere a MotoGP, Moto2 e Moto3, NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, Indycar e freccette. Sarà possibile vedere anche i due canali di Eurosport e di fruire dei nuovi contenuti di approfondimento sportivo che Dazn sta preparando in vista della prossima stagione.