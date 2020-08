Macron dice che la Champions League è come l’UE: Francia e Germania sono il motore

Paragone antipaticissimo quello fatto da Emmanuel Macron. Ha utilizzato una metafora calcistica per spiegare, in verità molto male, i rapporti di forza all’interno dell’Unione Europea. E, come era prevedibile, ha fatto scatenare l’indignazione sovranista (e non solo, questa volta). Il presidente francese ha voluto commentare il risultato delle squadre francesi in Champions League. Ha fatto storia, infatti, la qualificazione del Lione in semifinale della massima competizione calcistica europea. La squadra di Rudi Garcia ha raggiunto anche il Psg in semifinale. Le quattro squadre sul tetto d’Europa sono le due francesi e le due tedesche del Bayern Monaco e del RB Lipsia.

LEGGI ANCHE > “Lei, presidente, ha detto di aver fatto il cucchiaio all’Olanda”. E Conte non smentisce

Paragone Champions-UE, la battuta di Macron

Per questo, il presidente francese ha twittato così:

Les demi-finales de la @ChampionsLeague opposeront le @PSG_inside à @DieRotenBullen et l’@OL au @FCBayern. À Bruxelles comme sur les terrains, la France et l’Allemagne, moteurs de l’Europe ! La Chancelière Merkel ne m’en voudra pas de soutenir Paris et Lyon mardi et mercredi… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 15, 2020

«Le semifinali della Champions League vedranno contro il Paris Saint Germain e il RB Lipsia e l’Olympic Lyon e il Bayern Monaco. A Bruxelles come sul terreno di gioco, la Francia e la Germania, motori dell’Europa! La Cancelliera Merkel non me ne vorrà se sosterrò Parigi e Lione martedì e mercoledì».

Paragone Champions-UE, la Francia non toccava palla dal 2004 a livello di Champions League

La battuta è infelice e ricalca un po’ quella di Giuseppe Conte che, nella trattativa del consiglio europeo sul Recovery Fund, non aveva smentito i rumors che circolavano a proposito di un paragone tra la sua azione di sfiancamento rispetto alla posizione del premier olandese Rutte e il cucchiaio con cui Francesco Totti aveva eliminato gli Orange dagli europei del 2000. Quando il calcio viene applicato alla politica, di solito la riuscita della battuta è sempre antipatica.

Tanto più che Emmanuel Macron non ha previsto il fatto che le squadre di club francesi mancavano da troppo tempo dal palcoscenico del calcio europeo che conta (anche se nel 2018 è stata proprio la nazionale francese a vincere il mondiale). In termini di Champions League, l’ultima volta che una squadra del campionato francese è arrivata in finale era il 2004, con il Monaco. Negli anni successivi, il dominio è stato di Germania, Inghilterra e Spagna, con l’Italia che ha vinto nel 2010 (Inter) e che è arrivata in finale per due volte con la Juventus.