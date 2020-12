Papu Gomez, ovvero: può una IG Stories smentire il video di Striscia?

Abbiamo reso totalizzanti i social network e abbiamo affidato loro le chiavi della verità. Se lo hai scritto sui social, allora è vero. Non c’è video che tenga, non ci sono testimonianze più affidabili. Ma davvero ne vale la pena? Anche perché – nonostante la possibilità di montare, di tagliare, di sfumare – le immagini di un tapiro d’oro che si infrange contro una parete sono abbastanza chiare da non poter essere smentite. Eppure, invece, Papu Gomez lancia tapiro contro Valerio Staffelli e poi dice che non è vero. Come se le telecamere di Striscia la Notizia non contassero niente.

Papu Gomez lancia tapiro, come stanno le cose

Dite la verità: se aveste visto queste immagini, cosa avreste pensato?

E invece abbiamo deciso di abdicare al potere delle immagini e a credere alle Instagram Stories del Papu Gomez che, tra i calciatori, è uno di quelli che ha più seguito. La premessa, ormai, è conosciuta ai più: il numero 10 dell’Atalanta, simbolo della squadra, è in rotta con l’allenatore che, nell’ultima partita, non l’ha convocato per punizione. Valerio Staffelli voleva consegnargli il tapiro d’oro – simbolo di Striscia -, ma l’attaccante l’ha rispedito (anzi, l’ha rilanciato) al mittente. E torniamo alle immagini.

Papu Gomez lancia tapiro, la sua versione

Un’ora prima della messa in onda del servizio del programma Mediaset, il Papu Gomez ha provato una difesa al coltello. E su Instagram ha scritto: «La versione dei fatti che sta circolando sulla vicenda di Striscia la notizia è completamente falsa. Non ho mai scagliato alcun oggetto verso l’inviato del programma in questione. Ho solo scelto – come è mio diritto – di non ricevere nulla e non rispondere alle domande, con massimo rispetto di chi fa il suo lavoro».

Le immagini, però, parlano chiaro. La differenza? Il pubblico – soprattutto quello più giovane – guarderà sicuramente la Instagram Stories del Papu, ma probabilmente non vedrà mai il servizio di Striscia la Notizia. Alla fine, quale messaggio passerà?