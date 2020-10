L’Atalanta aveva creato una bolla intorno a Ilicic, ma poi Gomez rivela: «Depressione dopo il coronavirus»

Per mesi l’Atalanta ha costruito un vero e proprio steccato intorno al suo campione Josip Ilicic. Ma quest’ultimo è crollato attraverso le dichiarazioni di un suo compagno di squadra, Alejandro Papu Gomez, che a una televisione argentina ha svelato il vero motivo dell’allontanamento da Bergamo della mezzala di talento subito dopo la prima ondata di coronavirus. Ilicic, infatti, non ha nemmeno giocato la seconda parte di campionato dopo l’interruzione causata dal lockdown, essendo rientrato in Slovenia dalla sua famiglia. Poi, ha fatto il suo esordio in questa stagione, nel match contro il Napoli.

Ilicic cosa ha avuto: il primo a rompere il silenzio è il suo capitano Gomez

Ma fino a oggi, grazie allo stretto riserbo che la squadra e la stampa hanno avuto nei suoi confronti, le motivazioni erano ignote. Meglio: si immaginava che ci potesse essere una vicenda privata e intima in mezzo e, per questo motivo, si è deciso di lasciare spazio al calciatore, affinché potesse essere recuperato al meglio.

Ma Papu Gomez, alla fine, ha rotto il silenzio. Il capitano dell’Atalanta ha spiegato a Tyc Sport il motivo dell’assenza di Ilicic nello spogliatoio a partire dall’11 luglio 2020. «Ha avuto il coronavirus – ha detto Gomez – e ha sofferto molto, è caduto in depressione. La testa arriva poi a un momento in cui esplode. Ma ora sta bene, è molto importante per noi».

Dunque, Josip Ilicic ha vissuto in prima persona i problemi che la città di Bergamo ha attraversato in tutta la scorsa primavera. Un’esperienza che deve averlo segnato nel profondo, se lo ha costretto a stare lontano dai compagni e dal terreno di gioco per così tanto tempo.

(Foto di Ilicic da Wikicommons)