Gli ‘audio da spogliatoio’ che fanno girare le pseudo-notizie su Whatsapp

File audio annunciati che – in realtà – non sono presi dal vivo, ma raccontano solo una versione dei fatti. Spesso e volentieri ci troviamo di fronte a messaggi pluri-condivisi che riguardano il mondo del calcio. Si parla di retroscena di persone che assicurano di essere «gente informata sui fatti» e invia messaggi vocali su Whatsapp diventando la fonte di una notizia, anche se smentita dalle fonti ufficiali. È un qualcosa che va di moda, soprattutto parlando di pallone. L’ultimo episodio riguarda l‘audio lite Gasperini-Gomez in casa Atalanta. Si parla addirittura di uno schiaffo (o pugno) dato dal numero 10 della Dea nei confronti del suo allenatore all’interno dello spogliatoio nerazzurro del Gewiss Stadium di Bergamo, durante il match di Champions League tra i bergamaschi e i danesi del Midtjylland.

LEGGI ANCHE > Tutti indignati, ma Adinolfi pensa al «povero quarto uomo» di Parigi

Nelle ultime ore le notizie si sono rincorse, soprattutto in territorio bergamasco. Stanno circolando, infatti, un paio di audio Whatsapp in cui due persone raccontano (con estrema sicurezza) cosa è accaduto tra l’allenatore dell’Atalanta e il capitano durante il match contro il Midtjylland. Si parla, addirittura, di una scazzottata tra i due, con l’argentino che avrebbe colpito Gasperini al culmine di una lite iniziata sul campo.

Audio lite Gasperini-Gomez, la moda su Whastapp

Che ci sia stata una discussione tra i due è cosa evidente. Lo si è capito anche tra le righe della conferenza stampa di Gasperini prima dell’ultima partita del girone di Champion contro l’Ajax (in programma oggi, ore 18.55) ad Amsterdam e decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale). Inoltre il Papu Gomez (e Ilicic, che sarebbe intervenuto in favore dell’argentino), erano stati esclusi dalla lista dei convocati per il match di campionato contro l’Udinese (poi rinviata per il maltempo). Ma oggi il Papu è partito per l’Olanda insieme al resto della squadra.

I panni sporchi

Insomma, l’audio lite Gasperini-Gomez racconta un qualcosa che sembra essere più gossip che realtà. E qui citiamo il compianto Nils Liedholm: «Sostengo che se i panni sporchi non vanno necessariamente lavati in famiglia (spesso si tratta di ipocrisia), le lamentele non vanno scaricate sull’opinione pubblica, in questo caso i tifosi. Possono far insorgere antipatici equivoci

(foto di copertina: da profili Instagram del Papu Gomez + Atalanta)