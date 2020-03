Oggi doppio appuntamento con Papa Francesco, che ha annunciato una Benedizione Urbi et Orbi straordinaria per portare sollievo ai fedeli di tutto il mondo durante l’emergenza coronavirus. Il pontefice oltre che nell’ormai tradizionale messa delle 7 del mattino ha dato appuntamento ai fedeli anche per le 18.00. Lo straordinario momento di preghiera andrà in onda in diretta dalle 17.50 su Rai 1, con Papa Francesco che si affaccerà da solo in una Piazza San Pietro deserta abbracciando idealmente i fedeli di tutto il mondo concedendo loro l’Indulgenza Plenaria.

Questa scelta di Papa Francesco ricalca quanto fatto dal pontefice negli scorsi giorni, in cui sua santità è stato particolarmente sconvolto dal dolore per la perdita di tanti fedeli e sacerdoti in tutto il mondo a causa del coronavirus. Il santo padre ha anche provveduto a donare 30 respiratori nelle zone più colpite dall’emergenza. Abbiamo ancora tutti negli occhi l’immagine surreale di Papa Francesco da solo a Via del Corso nel pellegrinaggio presso il crocifisso della chiesa di San Marcello.

In Vaticano intanto si preparano ad una Pasqua blindata con una via crucis e una Santa Messa in streaming, la paura del contagio da coronavirus è forte e l’età avanzata del pontefice invita tutti alla prudenza.