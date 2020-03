Il Comune di Roma chiede ai cittadini di segnalare gli assembramenti

Le autorità competenti dovrebbero intervenire in loco in pochi minuti

I cittadini facciano la loro parte per aiutare le istituzioni a denunciare chi non rispetta i divieti. È questo il messaggio del Comune di Roma che, sul proprio sito ufficiale, dà la possibilità a tutti i capitolini di fare una segnalazione assembramenti qualora vedessero gruppi o capannelli di persone riunite nonostante le disposizioni locali e statali. Attraverso i suoi canali social, il Campidoglio ha indicato le istruzioni per inoltrare questi avvisi alle autorità competenti che, poi, dovrebbero intervenire.

«Ci sono assembramenti di persone che ritieni in contrasto con le regole dell’emergenza sanitaria? Puoi segnalarli direttamente all’Autorità competente con il SUS (Sistema Unico di Segnalazione) attivo sul portale istituzionale di Roma Capitale. È semplice, segui le istruzioni», si legge nel tweet del comune di Roma con allegata un’immagine che spiega la procedura di segnalazione assembramenti.

Il Comune di Roma chiede ai cittadini la segnalazione assembramenti

Per poter procedere con le segnalazioni occorrerà accedere al portale istituzionale del Comune di Roma, cliccare su ‘Segnala’ presente a lato (in qualsiasi pagina del sito), accedere al Servizio Unico di Segnalazioni attraverso lo SPID, la carta d’identità o le credenziali in proprio possesso e selezionare la voce ‘Assembramenti’ compilando il form con tutti i dettagli richiesti. Poi premere su invia per spedire il proprio messaggio che sarà girato alle autorità competenti che dovrebbero intervenire nel minor tempo possibile.

