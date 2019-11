Paolo Brosio «benedice» lo studio di Barbara D’Urso | VIDEO

Paolo Brosio è un personaggio dello spettacolo che ogni tanto si distingue per alcune uscite particolari. Questa volta, era ospite di Live – Non è la D’Urso e stava partecipando a un dibattito sui sacerdoti e sulle religiose che non riescono a rispettare il voto di castità. La discussione, come capita spesso nei salotti di Barbara D’Urso, si era fatta un po’ più accesa rispetto al consentito.

LEGGI ANCHE > Il ritorno di Paolo Brosio che ha chiesto le dimissioni di Fioramonti

Paolo Brosio ha gettato acqua santa addosso a Carmelo Abbate

In modo particolare, il confronto tra Paolo Brosio e il giornalista Carmelo Abbate era stato molto serrato. A un certo punto, non riuscendo più a rispondere con le parole, Brosio ha deciso di mettere in scena un gesto forte: ha tirato fuori dalla giacca un’ampolla di acqua benedetta e l’ha tirata addosso al giornalista Carmelo Abbate, che non ha gradito affatto.

Paolo Brosio ha benedetto tutto lo studio di Live #noneladurso! 😇😇😇 pic.twitter.com/XMjYF7xeLj — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) November 25, 2019

«Ti do un po’ d’acqua di Madre Speranza» – ha detto, lanciando un copioso getto d’acqua sulla giacca di Carmelo Abbate. Non si è fatta attendere la reazione del giornalista, che ha affermato: «Dai, Paolo: ma che bisogno c’è di fare queste sceneggiate?». Alla fine, è intervenuta anche Barbara D’Urso che ha chiesto a Brosio di fare queste cose a casa sua o, al massimo, nel suo camerino.