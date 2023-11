Leggi e tendenze dei pagamenti elettronici

Negli ultimi giorni, sfruttando la presenza di Giornalettismo al Salone dei Pagamenti 2023 di Milano, abbiamo analizzato come – soprattutto dal punto di vista europeo – ci siano nuove tendenze in ambito normativo volte a disciplinare in maniera migliore il settore dei pagamenti digitali, a partire – ad esempio – dal bonifico istantaneo.

Pagamenti digitali, le mosse dell’Europa

Il bonifico istantaneo, spesso, non è visto come una soluzione da parte degli utenti sia perché non tutti gli istituti di credito lo mettono a disposizione, sia per i suoi costi ancora elevati, sia per alcune problematiche burocratiche legate alla sicurezza di chi effettua questi bonifici. I legislatori dell’Unione Europea stanno cercando di trovare una soluzione, chiedendo a tutti i gestori di pagamento di mettere a disposizione questo strumento e di calmierare il suo prezzo, proponendolo – al massimo – alle stesse condizioni rispetto ai bonifici tradizionali.

Non si tratta dell’unica novità. In Europa è stata recentemente approvata la normativa PSD3, l’ultima frontiera delle leggi legate ai pagamenti digitali: l’obiettivo è quello di renderli estremamente più sicuri e più diffusi tra gli utenti che stanno abbandonando – sempre di più – l’uso del contante. Anche l’attenzione reportistica che è stata data ai pagamenti digitali certifica come, dalle parti di Bruxelles e di Francoforte, ci sia una svolta ormai ben tracciata verso questo settore.