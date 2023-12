Le startup digitali, i giovani e le generazioni dei pagamenti digitali

Dal 22 al 24 novembre, Giornalettismo si è spostata a Milano per seguire da vicino tutto quel che accadeva all’interno delle ampie sale del MiCo. È stata la settimana del Salone dei Pagamenti (evento annuale organizzato da ABI, Associazione Bancaria Italiana). Perché eravamo lì? Per raccontare tutte le evoluzioni e le innovazioni che riguardano un mondo che ormai da tempo è entrato a far parte della nostra quotidianità: quello dei pagamenti digitali. Nel corso della tre-giorni, abbiamo realizzato moltissime interviste, non fermandoci solamente all’argomento principale.

Pagamenti digitali, startup e non solo: le interviste

Ci hanno raggiunto, presso il nostro stand, numerose personalità. Esperti di cyber security, strartup, fintech e – ovviamente – di pagamenti digitali. La prima a intervenire ai microfoni di Giornalettismo è stata Marta De Vivo, giornalista e startupper, che ci ha raccontato la sua visione del mondo delle startup e le opportunità rivolte ai più giovani. Aziende digitali che, necessariamente, fanno riferimento a nuove professionalità. Ma l’attuale quadro giuslavoristico italiano, prevede tutele (ma anche obblighi) per queste nuove professioni digitali? Ne abbiamo parlato con la consulente del lavoro e divulgatrice sui diritti del lavoro, Sabrina Grazini. E con Marco Scioli – founder di Starting Finance – abbiamo toccato un tema molto sensibile: gli investimenti “sani” per i giovani italiani.

Ovviamente, non abbiamo perso di vista il fulcro centrale del Salone 2023: i pagamenti digitali. Con Corrado Giustozzi (esperto di cyber security), abbiamo approfondito il tema del compromesso: quello tra l’utilizzabilità e la sicurezza di questi sistemi. Con Ivano Asaro dell’Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano, abbiamo analizzato quali saranno gli strumenti digitali per i pagamenti del futuro. Manca, però, un aspetto: a che punto siamo con l’educazione finanziaria anche sul tema dei pagamenti? Ce lo ha spiegato Igor Lazzaroni di FEduF.