Il padre di una delle vittime di Genova dice che non passerà mai sopra il nuovo Ponte

«Mischio rabbia e tristezza perché non doveva succedere, era una strage annunciata, perciò c’è tanta rabbia. Ci passo tutti i giorni qui purtroppo perché abito in questa zona, sopra al nuovo ponte non ci andrò mai, sotto ci passo tutti i giorni, sopra no, da lì è volato mio figlio e non credo che ci andrò mai. È una giornata di memoria, niente di più, in un luogo che è un cimitero. Io sono sempre fermo alle 11:36 di due anni fa». Lo ha detto Giuseppe Altadonna, padre di Luigi, l’autista di Mondoconvenienza morto nel suo furgone nel crollo del Ponte Morandi a Genova, nel giorno del secondo anniversario.

L’arcivescovo: «Trovare un senso a tutto questo»

«Signore, aiutaci a trovare un senso a tutto questo, aiutaci a trovare un senso a quello che è accaduto». Lo ha detto l’arcivescovo di Genova Marco Tasca durante l’omelia pronunciata nella celebrazione per commemorare le 43 vittime causate dal crollo del Ponte Morandi il 14 agosto del 2018 in occasione del secondo anniversario della tragedia. Monsignor Tasca, per dare coraggio ai familiari delle vittime, durante l’omelia ha anche detto: «Il dolore e la sofferenza non avranno l’ultima parola». In chiesa, tra gli altri, il sindaco Marco Bucci e in rappresentanza della Regione l’assessore Ilaria Cavo. Prima di entrare in chiesa di San Bartolomeo della Certosa monsignor Tasca ha detto: «Quanto accaduto non si dovrà dimenticare mai, ma il dolore può essere vissuto con speranza, bisogna guardare avanti con fiducia». La funzione religiosa si è aperta con la lettura dei nomi dei 43 morti da parte di Don Gianandrea Grosso, parroco di Certosa. Tra i familiari delle vittime Paola Vicini, madre di Mirko, i genitori e il fratello di Luigi Matti Altadonna, Emmanuel Diaz, fratello di Henry. Alla messa anche l’architetto Stefano Boeri, ideatore del progetto di riqualificazione delle aree sotto il nuovo viadotto.