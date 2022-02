Ci sarà un premio Oscar anche per la pellicola più votata su Twitter

Il popolo cinguettante entra a far parte della giuria dei prossimi Premi Oscar. L’accordo tra l’Academy e Twitter ha ufficializzato questa iniziativa congiunta che consentirà a tutti gli utenti social di scegliere la propria pellicola preferita da sostenere in vista della serata delle premiazioni, che si terrà al Dolby Theatre di Los Angeles, in California. Per votare ci sono due strade. La prima, più tradizionale (seppur innovativa rispetto alla storia del riconoscimento), prevede il passaggio sul sito ufficiale; la seconda, invece, coinvolge il popolo dei social: basterà scegliere il proprio titolo (anche tra quelli che non hanno ricevuto la nomination ufficiale) e utilizzare l’hashtag di riferimento “Oscars fan favorite“.

L’accordo è stato anticipato dal sito Hollywood Reporter che ha riportato anche le voci degli attori protagonisti che hanno dato vita a questa iniziativa destinata a coinvolgere milioni di utenti sparsi da tutto il mondo: «Siamo entusiasti di collaborare con Twitter per aiutare a creare un pubblico digitale coinvolto ed entusiasta in vista della cerimonia di quest’anno», ha spiegato la Vp digital marketing dell’Academy, Meryl Johnson. Perché il social dei messaggi brevi è storicamente la voce narrante di chi commenta, giudica e vorrebbe dire la sua sui premi delle varie categorie della serata degli Oscar.

Oscars fan favorite, il premio deciso dagli utenti Twitter

E in tantissimi stanno già esprimendo il proprio voto indicando – seguendo l’hashtag di riferimento – il proprio Oscars fan favorite. Non ci sarà una categoria ad hoc, anche perché resta quasi sacro il voto della giuria chiamata ogni anno a scegliere i vincitori delle 26 categorie che hanno fatto la storia della serata di Gala. Gli utenti avranno alcune settimane per sostenere la propria pellicola preferita, fino al 3 marzo quando sarà congelata questa consultazione internazional-popolare via Twitter. Ma oltre all’Oscars fan favorite, il progetto social dell’Academy prosegue: nel corso delle prossime settimane, con l’hashtag #OscarsCheerMoment si potrà scegliere il proprio momento preferito dell’edizione del 2021 (che poi sarà trasmesso in diretta il prossimo 27 marzo). E c’è anche un “concorso a premi”: tre dei tantissimi utenti che stanno partecipando e parteciperanno a questa votazione via social saranno estratti per vincere un viaggio a Los Angeles per presentare un premio durante l’edizione 2023 degli Oscar.

Perché si è scelto di affidarsi ai social

Perché questa svolta digitale? La risposta potremmo trovarla citando un altro evento nazional-popolare in Italia: il Festival di Sanremo. Questa edizione ha fatto incetta di ascolti, con un audience media molto diversificata rispetto al passato. Sempre più giovani, infatti, hanno deciso di seguire quel che accadeva sul palco del Teatro Ariston. Merito, senza dubbio, di quel gioco che risponde al nome di FantaSanremo che ha avvicinato la Gen Z e i Millennials alla kermesse musicale. Ma anche la comunicazione social ha avuto il suo impatto per ampliare quella forchetta di ascolti. E gli Oscar hanno deciso si seguire, per lo più questa stessa dinamica. I dati di ascolto della scorsa edizione sono stati pessimi con un -56% di spettatori in meno rispetto al 2020 (quando già era stato toccato il picco minimo di share). Coinvolgere gli utenti via social, dunque, resta la carta da mettere sul tavolo verde (anzi, sul tappeto rosso) per risollevare l’attenzione mediatica non limitandola a commenti postumi la manifestazione. È pur sempre marketing.