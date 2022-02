Come un Qr Code è diventato lo spot più chiacchierato del Super Bowl

Durante la diretta televisiva dell'evento, sugli schermi è rimbalzato un codice bidimensionale per circa 60 secondi. Ed era collegato a un'offerta per il mercato delle criptovalute

Una trovata pubblicitaria talmente geniale e al passo con i tempi che stiamo vivendo da portare ad alcune problematiche sull’app di riferimento. Durante il Super Bowl, l’azienda Coinbase – il cui core business è comprensibile già dal nome – ha acquistato uno spazio per reclamizzare una delle sue offerte. Ovviamente quei 60 secondi di spot hanno richiesto una cifra enorme, visto l’evento e la portata mediatica delle finali di football americano. Ma il resto è stato, di fatto, a costo zero.

Brilliant or wasteful? Coinbase spent somewhere around $7M for a #SuperBowl ad with just a QR code. pic.twitter.com/eAb9TViGVu — The Recount (@therecount) February 14, 2022

Sullo schermo dei telespettatori collegati negli Stati Uniti, infatti, a un certo punto è comparso solamente un Qr Code che viaggiava libero: sopra, sotto, destra, sinistra. Un movimento quasi ipnotico che poteva far pensare anche a un malfunzionamento della diretta. E, invece, era una pubblicità che si è consumata nell’arco di un codice bidimensionale da scansionare con il proprio smartphone per essere rimandati sul sito di Coinbase e aderire all’offerta per ottenere 15 euro di bitcoin gratuitamente.

Coinbase e la pubblicità con QR Code durante il Super Bowl

Una trovata originale, molto differente rispetto alle altre pubblicità che affollano le reti durante quell’evento tra i più seguiti al mondo. E in tanti, incuriositi – o anche solamente per capire cosa stesse accadendo – si sono collegati alla pagina di Coinbase per vedere il contenuto di quello spot. Una pubblicità costata molto (si parla di una cifra tra i 7 e i 14 milioni di dollari), ma solo per lo spazio occupato e “acquistato”. Perché il resto era gratis: nessun attore pagato, nessuna scenografia da realizzare, nessuna trama in cui incorniciare la réclame. È bastato un QR Code talmente efficace, per portata mediatica, da portare a un malfunzionamento dell’applicazione di riferimento. Il prezzo del successo.