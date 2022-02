Dal 28 febbraio il certificato di esenzione vaccinale sarà solo in formato digitale

Lo spiega in una nota il Ministero della Salute. Ci sarà un QR Code da esibire nelle attività e locali in cui è prevista la presentazione del Green Pass

Una settimana fa è arrivato il via libera da parte del Garante della Privacy che, di fatto, ha confermato come le indicazioni contenute nel dpcm sul certificato di esenzione vaccinale in formato digitale rispettassero tutti i paletti per la protezione dei dati personali dei cittadini. E da lunedì 7 febbraio il Ministero della Salute ha iniziato a distribuire (su richiesta) questi QR Code che serviranno a tutti i cittadini che hanno ottenuto dai medici una esenzione da immunizzazione anti-Covid di accedere ai servizi e locali in cui è prevista l’esibizione di Green Pass (base e rafforzato). Finirà, a breve, l’Era dei fogli di carta e si procederà con la scansione attraverso le app già in utilizzo.

Il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri è datato venerdì 4 febbraio ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lunedì 7 febbraio. In una nota del Ministero della Salute, si spiegano le prossime tappe con le scadenze fondamentali e alcune indicazioni sul come richiedere il rilascio di questo QR Code che sostituisce del tutto quel certificato esenzione vaccinale cartaceo.

«Chi è già in possesso di un certificato di esenzione cartaceo deve ora richiedere la nuova certificazione con il Qr code analogo a quello delle Certificazioni verdi Covid, chiarisce il ministero. Fino al 27 febbraio sarà possibile usare sia le precedenti certificazioni cartacee, sia quelle digitali. Ma dal 28 febbraio sarà necessario avere il certificato in formato elettronico per accedere a luoghi e servizi dove è richiesta la Certificazione verde Covid».

Dalla fine del mese di febbraio, dunque, questa certificazione sarà presentabile solamente in formato digitale. Lo stesso Ministero della Salute ha sottolineato che i sistemi operativi dell’app VerificaC19 sono già stati aggiornati e gli addetti al controllo potranno procedere con la scansione di quei QR Code con le stesse modalità previste per la verifica dei Green Pass base e rafforzati.

Certificato esenzione vaccinale obbligatorio in digitale dal 28 febbraio

Le altre indicazioni che arrivano dal Dicastero guidato da Roberto Speranza spiegano come a ogni certificato sia associato un CUEV (Codice univoco di esenzione dalla vaccinazione) che servirà per accedere sulla piattaforma e richiedere il QR Code. In alternativa, tutti i cittadini che hanno ricevuto al proprio medico di medicina generale (o su segnalazione da parte di medici vaccinatori delle strutture sanitarie, pubbliche e private accreditate e di medici Usmaf o medici Sasn operativi nella campagna di vaccinazione anti Covid) riceveranno via mail o sms l’AuthCode per poter scaricare il certificato in formato digitale. Insomma, esattamente lo stesso procedimento già attivo da mesi per richiedere la certificazione verde.