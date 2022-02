Le chat Telegram in cui si reclutano donatori di sangue non vaccinati

Nella giornata di oggi i giornali stanno riportando la storia della famiglia no-vax della provincia di Modena che rifiuta la trasfusione di sangue per il figlio minorenne che deve sottoporsi a un intervento al cuore. Le ragioni dei genitori, il cui scontro con il centro trasfusionale è giunto fino in tribunale, sono di natura religiosa e legate – in particolare – al fatto che nel vaccino anti Covid ci sarebbero embrioni umani. Facendo un giro su Telegram – in particolar modo in un gruppo legato ai no-vax e ai no green pass del modenese, appunto – è possibile rintracciare diversi appelli di persone che ricercano donatori di sangue non vaccinati.

Genitori no-vax che cercano sangue non vaccinati per il figlio, la storia nel modenese

La storia in questione è stata raccontata dalla Gazzetta di Modena, che riporta come la questione sia finita in tribunale e che il giudice potrebbe prendere una decisione in merito anche oggi stesso. La storia risale a qualche settimana fa, con la famiglia che ha espressamente vietato ai medici bolognesi di utilizzare sangue di donatori vaccinati, che verrebbe rifiutato in qualunque caso. Lato suo il Sant’Orsola, l’ospedale bolognese nel quale il bimbo dovrebbe sottoporsi all’intervento, insieme al centro trasfusionale ha deciso di opporsi alla richiesta poiché i protocolli per le donazioni si sangue sono molto rigidi per garantire sicurezza e vanno rispettati. A rivolgersi agli avvocati sono stati poi i genitori del bimbo, portando la questione in tribunale.

La ragione del rifiuto dei genitori – in particolar modo del sangue di persone vaccinate con i vaccini di Astrazeneca e Janssen – è che «i sieri utilizzano embrioni umani». Una decisione che, sostanzialmente, si basa su affermazioni false e che non hanno nessun tipo di riscontro scientifico.

Gli appelli su Telegram per donatori non vaccinati

Abbiamo fatto una ricerca specifica in un gruppo del modenese legato a no-vax e no green pass trovando almeno un paio di appelli diretti che risalgono al mese di gennaio. Emerge la richiesta di sangue no -vax in previsione di un delicato intervento chirurgico – proprio come nel caso di cronaca di cui tanto si parla oggi – proprio di persone che siano residenti in provincia di Bologna. C’è anche qualcuno che riporta, in riferimento alla richiesta, la sua storia chiedendo ai dottori sangue no-vax: «Non ti dico il casino. Ci hanno riso in faccia, hanno allertato i servizi social..».

Nella conversazione emerge anche la bufala del sangue dei vaccinati che diventa sempre più viscoso, la celebre storia del sangue dei vaccinati che si coagula – questione che avevamo smentito proprio insieme al presidente di Avis, Gianpietro Briola, che viene citato nel primo degli screen che potete vedere sotto -. Si parla anche del sangue dei non vaccinati che viene tenuto da parte e venduto e di quello dei vaccinati da cui viene ricavato solo il plasma «perché il resto si coagula».