Parasite cambia la storia degli Oscar: è il primo miglior film non in lingua inglese della storia

È la prima volta che una pellicola non in lingua inglese ottiene il riconoscimento

Parasite era in odore di Oscar 2020, anche se sembrava francamente impossibile – ragionando per schemi e preconcetti – superare lo straordinario Joker. Invece, il film di Bong Joon-ho conquista la statuetta come miglior film in assoluto, diventando la prima pellicola non in lingua inglese a trionfare nella notte degli Oscar. Un successo totale, che viene completato dall’altro riconoscimento a Bong Joon-ho, che ottiene il premio anche come miglior regista. Il resto è una continua altalena di emozioni in una serata che non poteva non riconoscere l’eccezionalità delle performance di Joaquin Phoenix nei panni proprio di Joker (per lui premio per il miglior attore), o la capacità di far breccia nello schermo e nello spettatore di Renée Zellweger, migliore attrice nel film Judy.

La reazione del team di #Parasite non poteva essere più entusiasta ☺️ Che cuori 💕pic.twitter.com/aGsepRmmKP — funzione(animazione) (@f_animazione_) February 10, 2020

Oscar 2020, l’elenco completo dei vincitori

Ecco la lista di tutti i riconoscimenti elargiti nella notte dell’Academy in ciascuna delle categorie

Miglior Film

Parasite

Miglior Attrice Protagonista

Renée Zellweger, Judy

Miglior Attore Protagonista

Joaquin Phoenix, Joker

Miglior Regia

Bong Joon-ho, Parasite

Miglior Attrice Non Protagonista

Laura Dern, Storia di un matrimonio

Miglior Attore Non Protagonista

Brad Pitt, C’era una volta a Hollywood

Miglior Film d’Animazione

Toy Story 4

Miglior Corto d’Animazione

Hair Love

Migliore Sceneggiatura Originale

Parasite

Migliore Sceneggiatura Non Originale

JoJo Rabbit

Migliore Scenografia

C’era una volta a Hollywood

Migliori Costumi

Piccole Donne

Miglior Documentario

American Factory

Miglior Corto Documentario

Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)

Miglior Montaggio Sonoro

Le Mans 66 – La grande sfida

Miglior Missaggio Sonoro

1917

Miglior Fotografia

1917

Miglior Montaggio

Le Mans 66 – La grande sfida

Migliori Effetti Speciali

1917

Miglior Trucco

Bombshell

Miglior Film Internazionale

Parasite

Miglior Colonna Sonora Originale

Joker

Migliore Canzone Originale

“(I’m Gonna) Love Me Again,” Rocketman

Oscar 2020, delusioni e successi

Sfida equilibrata, quest’anno, all’Academy. Nessun film ha fatto terra bruciata intorno a sé, anzi. I quattro premi di Parasite (anche miglior sceneggiatura e miglior film straniero) vengono accompagnati dai tre Oscar di 1917 e dai due di Joker (miglior attore, ma anche miglior colonna sonora). Niente da fare, invece, per The Irishman: il lungometraggio di Martin Scorsese non riceve alcuna statuetta, ma soltanto un lungo applauso nel corso della premiazione del regista coerano Bong Joon-ho.

Il vero sconfitto della serata, a quanto pare, sembra essere proprio Netflix (The Irishman è un film pensato per la piattaforma in streaming), che ha conquistato un solo Oscar grazie a Storia di un matrimonio. Successo anche per Brad Pitt che conquista la statuetta di miglior attore non protagonista per C’era una volta a Hollywood.