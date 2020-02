Oscar 2020, i favoriti e come vedere la cerimonia

La notte degli Oscar 2020 sta per arrivare anche quest’anno e mai come in questa stagione cinematografica i risultati sono apertissimi. Nella nostra top 10 dei migliori film del 2019 ci sono tantissimi titoli in corsa per la statuetta più ambita con una corsa che sembra ormai ridotta a due: 1917 di Sam Mendes e Parasite di Bong Joon-ho . Per quanto riguarda gli attori tutto è già scritto dopo Golden Globe e SAG Awards: Joaquin Phoenix finalmente vincerà per il suo Joker, mentre vedremo nuovamente vincitrie a sorpresa Renee Zellweger grazie a Judy. Per i non protagonisti certe le vittorie di Brad Pitt e Laura Dern.

Oscar 2020, le previsioni

E Quentin Tarantino e Martin Scorsese? Se per il primo è quasi certo il premio per la miglior sceneggiatura con “C’era una volta a Hollywood” il secondo corre concretamente il rischio di eguagliare in negativo un’altra leggenda come Steven Spielberg, che con il suo “Il colore viola” si portò a casa 0 Oscar a fronte di ben dieci candidature. Anche Netflix nonostante il numero record di nomination rischia concretamente una caporetto, visto che lo scorso anno almeno aveva portato a casa miglior regia e miglior film straniero con Roma di Alfonso Cuaron.

Impossibile poi non citare un maestro come Roger Deakins, che dopo quello per il fantascientifico Blade Runner 2049 di Denis Villneuve ha dato le sue magiche pennellate nel lunghissimo unico piano sequenza in 1917. Il suo lavoro e quello delle altre maestranze tecniche ci dimostrano ancora una volta che il cinema è un meccanismo globale, un grande apparato di organi che devono funzionare per poter permettere al cuore di battere regalando emozioni.

Dove e come vedere gli Oscar 2020

Sky anche quest’anno fa le cose in grande. Sul canale 303 della piattaforma satellitare, Sky Cinema Oscar , interamente dedicato agli aventi e ai film protagonisti della cerimonia, la serata inizia alle 22.45. Su Sky Uno (canale 110) il collegamento è a mezzanotte e mezza. Mentre in chiaro è possibile vedere red carpet e premiazioni su Tv 8 dalle 23.50.

In studio, Francesco Castelnuovo chiacchiera e commenta cosa accade al Dolby Theatre di Los Angeles in compagnia del “Cinemaniaco” Gianni Canova e della giornalista di Sky Cinema Barbara Tarricone. Con loro si alterneranno altri ospiti, come Denise Negri, Joe Bastianich, Ildo Damiano ed Euridice Axen.

Per chi non potesse fare la nottata, la Notte degli Oscar 2020 sarà riproposta integralmente lunedì 10 febbraio su Sky Cinema Oscar a partire dalle 10.45 circa, mentre in prima serata l’appuntamento con Il meglio della Notte degli Oscar 2020 andrà in onda dalle 21.15 su Sky Cinema Oscar e su Sky Uno, oltre a essere disponibile anche on demand.