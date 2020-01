La Corte Suprema spagnola ha deciso di non riconoscere l’immunità da parlamentare europeo al leader indipendentista catalano Oriol Junqueras. la sentenza è contraria a quella emessa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea lo scorso 19 dicembre.

La Corte Suprema spagnola ha deciso che Oriol Junqueras resterà in carcere

Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Oriol Junqueras godeva dell’immunità politica essendo stato eletto membro del Parlamento Europeo nel maggio 2019. Junqueras è stato condannato a 13 anni di carcere per sedizione aggravata dalla sua carica di vicepresidente, e malversazione insieme ad altri leader indipendentisti catalani nell’ottobre 2019, ma era già stato incarcerato come misura preventiva. Si era comunque candidato nella lista Ahora Repúblicas, vincendo. Le autorità spagnole però gli avevano negato la scarcerazione per poter prestare giuramento, ma secondo la Corte di Giustizia questo non inficia il fatto che goda dell’immunità parlamentare: pertanto, le autorità spagnole avrebbero dovuto richiedere al Parlamento Europeo di revocare l’immunità parlamentare, cosa non accaduta.

La sentenza della Corte di Giustizia non risolveva però la questione se, dopo maggio e prima della condanna, il leader indipendentista potesse lasciare il carcere o meno. Su questo punto è stata interpellata quindi la Corte Suprema che però ha sentenziato in merito alla non scarcerazione per prestare giuramento.

