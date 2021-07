Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti ha approvato l’aggiornamento della Carta di Treviso, documento deontologico che fissa le regole riguardanti la trattazione delle informazioni relative ai minorenni. È quanto riporta l’agenzia di stampa Agi. La Carta di Treviso, approvata nel 1990 dall’Ordine dei Giornalisti e dalla Fnsi, già rivista nel 2006, ha conservato i principi cardine e si è adeguata ai cambiamenti intervenuti nel mondo dei media puntualizzandone le responsabilità anche in funzione delle diverse età dei minori di 18 anni. Alla revisione, per conto dell’Odg, hanno contribuito Franco Elisei, Nadia Monetti, Michele Partipilo, oltrechè Daniela Scano della Fnsi, Francesco Micela presidente del Tribunale per i minorenni di Palermo, Matteo Lancini docente e psicologo di Milano, Valentina Fiore ed Edoardo Poeta osservatori dell’Autorità garante dell’infanzia e adolescenza.

Il documento deontologico, fatto salvo il diritto di cronaca, ribadisce la necessità di tutelare l’infanzia e l’adolescenza, ora che l’informazione multimediale richiede più che mai attenzione e sensibilità. Imprescindibili, ribadisce la Carta di Treviso, la tutela dell’anonimato e della riservatezza del minorenne, l’uso di immagini appropriate e l’adozione di un linguaggio che non alteri la percezione della realtà. Il documento impone che si evitino stereotipi suggestionanti, la sovraesposizione mediatica dei minorenni anche in caso di autorizzazione dei genitori. Regole che vanno applicate a tutela di tutti i minorenni, anche in Paesi stranieri. Nel caso di eventi che diano risalto positivo al minorenne possono essere diffuse le generalità e le immagini “purché non turbino il suo equilibrio psicofisico”. I maggiori di 14 anni, coinvolti in fatti di cronaca possono essere contattati per raccogliere informazione ma soltanto tutelandone l’anonimato e dietro il consenso genitoriale. Nel caso di minorenni tra 16 e 18 anni, il giornalista può intervistare e pubblicare le generalità ma sempre col consenso del ragazzo e di uno dei genitori e purchè il fatto non abbiano su di lui ricadute negative. Nel caso di suicidi o comportamenti lesivi o autolesivi, la Carta di Treviso impone che non si enfatizzino i particolari che possano provocare emulazione. Le immagini dei minorenni possono essere pubblicate con dati personali nei casi di rapimento o scomparsa, evitando comunque sensazionalismi e acquisendo il consenso dei genitori e dell’autorità giudiziaria. Il documento approvato dal Cnog, per avere valore attuativo, passa ora all’approvazione del Garante della privacy.

