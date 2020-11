Meloni «mamma e cristiana» usa Twitter per la polemica sterile della messa di Natale prima di mezzanotte

Non è una regola scolpita nella pietra quella della messa di Natale a mezzanotte. L’orario messa Natale, infatti, è sempre stato piuttosto variabile e, in diverse diocesi, c’è già chi – in anni passati e senza nessuna pandemia all’orizzonte – ha anticipato la celebrazione, per le motivazioni più varie. La stessa messa della vigilia di Natale nella Basilica di San Pietro è sempre stata celebrata alle 21.30, prima dello scoccare della mezzanotte.

LEGGI ANCHE > Possiamo anche salvare il Natale (come abbiamo fatto a Ferragosto), ma negli altri periodi dell’anno che facciamo?

Orario messa Natale, la polemica di Giorgia Meloni

Eppure sui social network – dove è molto difficile trovare frequentatori abituali di chiese e parrocchie – è subito partita la polemica dopo le parole del ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia che ha affermato che non ci sarà alcun dramma se Gesù Bambino nascerà prima di mezzanotte quest’anno. La frase, ovviamente estrapolata dal contesto, era troppo golosa per non scatenare un vero e proprio fuoco di fila su Facebook e Twitter (alimentato anche da alcuni titoloni di giornali, che hanno addirittura fatto riferimento a un Gesù Bambino che «nascerà prematuro»: campioni della tradizione cristiana, ma al limite della blasfemia).

Ovviamente, la forza dell’hashtag ha attratto chi – dal punto di vista della comunicazione politica – agli hashtag è molto attento. È il caso di Giorgia Meloni che si è subito inserita nella polemica twittando: «”Fare nascere Gesù Bambino due ore prima non è un’eresia” (Ministro Boccia). Già che ci siamo perché non festeggiare Capodanno spostando le lancette dell’orologio avanti come in un film di Fantozzi? Governo sempre più imbarazzante!».

Orario messa Natale, il tweet di Giorgia Meloni

Ricorderete tutti il tormentone dell’anno scorso con Giorgia Meloni che – dal palco di un comizio – aveva pronunciato la frase «sono Giorgia, sono una madre, sono cristiana», rivendicando le sue radici e la sua fede. Tuttavia, l’ultimo tweet si scontra con la prassi del cattolico frequentante, che ben sa che gli orari della messa di Natale non sono mai stati così rigidi e scolpiti nella pietra. Non c’è nessun comandamento che impone alla celebrazione del 24 notte di iniziare a mezzanotte. Proprio come ha detto, in modo colorito, il ministro Boccia.