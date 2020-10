«Salvini e Meloni hanno promesso a Berlusconi il voto per farlo diventare presidente della Repubblica»

Il dettaglio non era ancora stato rivelato. Eppure, nell’ultimo libro di Bruno Vespa – intitolato Perché l’Italia amò Mussolini – si legge un patto che starebbe dietro al rafforzamento della coalizione di centrodestra con Forza Italia all’interno. Infatti, nella prima fase della gestione della pandemia – lo ricorderete – il partito aveva offerto un supporto esterno al governo guidato da Giuseppe Conte. Ora, invece, sembra essere riallineato alle posizioni più intransigenti di Matteo Salvini e di Giorgia Meloni. Cosa ha fatto cambiare idea a Forza Italia? La promessa – a quanto pare – di Silvio Berlusconi presidente della Repubblica.

LEGGI ANCHE > Dopo oltre un mese, arriva la prima negatività di Silvio Berlusconi

Berlusconi presidente della Repubblica, il retroscena

L’indiscrezione, dunque, arriva proprio da Bruno Vespa, che ha riportato il dettaglio:

«Il patto di fedeltà reciproca (anti-inciucio), sottoscritto dai tre ala vigilia delle elezioni regionali di settembre, si spiega con un retroscena mai reso pubblico. Salvini e Meloni hanno assicurato che, se Forza Italia fosse rimasta fedele alla coalizione, loro avrebbero votato Berlusconi presidente della Repubblica nel 2022».

Bruno Vespa, da sempre molto vicino a Silvio Berlusconi che ha presentato diverse volte i suoi libri usciti in autunno e spesso diventati best seller durante le vacanze natalizie, ha affermato che l’aspirazione di diventare presidente della Repubblica è sempre stata al primo posto nei pensieri del Cavaliere.

Berlusconi presidente della Repubblica, il patto nel centrodestra

Tuttavia, l’unico ostacolo principale di questa scalata al Quirinale sarebbe la sua età: nel 2022, con la scadenza del mandato di Sergio Mattarella, avrebbe 85 anni e – alla fine del settennato – gli anni diventerebbero 92.

Tuttavia, secondo Bruno Vespa, l’età non sarebbe comunque un deterrente per il piano di Silvio Berlusconi presidente della Repubblica: e il voto di Matteo Salvini e di Giorgia Meloni non farebbe altro che tenerlo vicino, in questo periodo in cui Forza Italia rappresenta comunque un bacino elettorale decisivo per la coalizione di centro-destra, proprio con questa promessa e questa prospettiva.