Dopo oltre un mese, arriva la prima negatività per Berlusconi

Per la prima volta, a oltre un mese dalla sua positività e dal suo ricovero all’Ospedale San Raffaele di Milano, il leader di Forza Italia ha fatto il primo passo verso la sconfitta del Covid. Silvio Berlusconi negativo al tampone effettuato nei giorni scorsi, dopo le indiscrezioni, mai confermate, date da Adriano Galliani lo scorso 29 settembre. Ora l’ex Cavaliere è in attesa dell’esito del secondo test a cui si è sottoposto: qualora venisse confermata la negativizzazione, potrà partecipare alle nozze del figlio Luigi che oggi a Milano si sposerà con Federica Fumagalli.

La notizia di Silvio Berlusconi negativo era trapelata lo scorso 29 settembre, giorno del suo 84esimo compleanno. A dare questa indicazione era stato Adriano Galliani (amministratore delegato del Monza Calcio), ma fonti vicine a Forza Italia non avevano confermato questa notizia. Anzi. Ora, però, è arrivata l’ufficialità e il Presidente di Forza Italia sta attendendo l’esito del secondo tampone per confermare il superamento della malattia e la tanto agognata guarigione.

Berlusconi negativo al primo tampone, ora attende l’esito del secondo

In caso di conferma della sua negativizzazione, a oltre un mese dell’infezione e dal ricovero sotto le cure del suo medico Alberto Zangrillo, la prima cosa che farà Silvio Berlusconi sarà quella di recarsi alle nozze (previste di oggi) del figlio Luigi, terzogenito nato dal matrimonio con Veronica Lario. Il giovane rampollo si sposerà con la sua storia fidanzata Federica Fumagalli in una cerimonia strettamente privata. Probabilmente non si recherà in chiesa il leader di Forza Italia, ma solamente ala cena nuziale in programma questa sera a Macherio.

La situazione sta tornando alla normalità

Lo stesso Luigi, così come le sorelle Barbara e Marina, era risultato positivo ai test in concomitanza con l’infezione evidenziata dal padre Silvio. Ora, però, la famiglia Berlusconi sembra aver completamente superato e sconfitto il Coronavirus e si appresta a celebrare quel giorno che era previsto per l’estate appena passata, ma che il Covid aveva obbligato a rimandare.

(foto di copertina: da profilo Instagram di Silvio Berlusconi)