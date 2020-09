Berlusconi ancora positivo, rinviata l’udienza del processo Ruby ter

Rinviata a data da destinarsi per causa Covid. L’udienza di Silvio Berlusconi, che doveva essere ascoltato nell’ambito del processo Ruby ter, non ci sarà. Almeno per il momento. I giudici della settima sezione penale di Milano hanno infatti (e ovviamente) accolto la richiesta avanzata dai legali del leader di Forza Italia: legittimo impedimento. L’ex Cavaliere è ancora positivo ai test Covid e non ha ancora superato la malattia che lo ha colpito all’inizio di settembre.

La prossima udienza è stata fissata per lunedì 19 ottobre, ma non sarà quello il giorno in cui Silvio Berlusconi verrà ascoltato dai giudici per il processo Ruby ter. In quella data, infatti, dovrà essere fornita una documentazione medica sulle condizioni di salute del leader di Forza Italia. In quella sede ci sarà l’ulteriore valutazione da parte dei magistrati che, in caso di quadro sanitario rientrato nella norma, procederà alla calendarizzazione della prossima udienza.

Processo Ruby ter, rinviata l’udienza di Berlusconi

L’ex Presidente del Consiglio, infatti, non ha ancora superato l’infezione da Covid-19. Dal contagio al ricovero presso il San Raffaele di Milano. Poi le dimissioni, ma non la negativizzazione. Insomma, il Coronavirus non ha ancora abbandonato il corpo di Silvio Berlusconi che rischia di essere ancora molto coraggioso. Per questo motivo si trova in isolamento nella sua Villa San Martino, ad Arcore.

Di cosa dovrà rispondere il leader di Forza Italia

Per quanto riguarda il processo Ruby ter, nel terzo filone d’inchiesta Silvio Berlusconi risulta indagato con l’accusa di corruzione in atti pubblici. Il caso riguarda il presunto (fino a sentenza) esborso economico del leader di Forza Italia nei confronti di alcune ragazze – le famose ‘Olgettine’ – in cambio di false testimonianze durante il processo madre, da cui partì quel famoso scandalo.

(foto di copertina: da Live Non è la D’Urso, Canale 5)