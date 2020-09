Persiste la positività di Silvio Berlusconi e questa notizia era stata diffusa già nella serata di ieri. Tuttavia, le indiscrezioni circolate questa mattina in base alle quali il leader di Forza Italia avrebbe chiesto di tornare in ospedale per ulteriori controlli, dopo che era stata constatata ancora una presenza molto alta della carica virale, non troverebbero corrispondenza nelle note ufficiali di Forza Italia.

Silvio Berlusconi non ha mai chiesto di tornare in ospedale

«Il presidente continua il suo periodo di isolamento a casa – si legge in una nota diramata da Forza Italia e diffusa da alcuni organi di informazione come Repubblica – è comunque al lavoro, ha partecipato al summit Ppe. E oggi ha in programma diverse riunioni. Non ha mai chiesto né desiderato, com’è ovvio, di poter tornare in ospedale». Anche il personale medico del San Raffaele, guidato dal suo dottore di fiducia Alberto Zangrillo, ha sconsigliato un ritorno in corsia per Silvio Berlusconi.

Tanto più che il leader di Forza Italia non sembra più avere sintomi evidenti, se non un minimo di spossatezza e quella classica sensazione di morale sotto ai piedi che accompagna i lungi decorsi dopo il contagio da coronavirus. Il fatto di restare bloccati in casa, di non poter ricevere nessuno, di non poter partecipare – come di consueto – a ricorrenze (tra tre giorni, Berlusconi compirà 84 anni) di certo non aiuta. Ma, secondo quanto trapela, Silvio Berlusconi non ha mai chiesto di far ritorno in ospedale.