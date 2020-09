Omicidio Vannini: 14 anni a Ciontoli. Nove anni e quattro mesi al resto della famiglia

Quattordici anni di carcere. È la condanna per Antonio Ciontoli nel processo di appello bis per l’omicidio (volontario con dolo eventuale) di Marco Vannini. La corte ha condannato a 9 anni e quattro mesi di carcere la moglie di Ciontoli, Maria Pizzillo e i due figli Federico e Martina (per concorso anomalo in omicidio volontario). Si risolve così il caso dell’omicidio Vannini dopo che la Cassazione aveva annullato la prima sentenza d’Appello.

Omicidio Vannini, la sentenza dell’appello bis

«La giustizia esiste, dovete lottare sempre». È stato questo il primo commento a caldo da parte di Marina Conte, madre di Marco Vannini che per anni ha lottato per ottenere verità e giustizia sull’omicidio di suo figlio: «Finalmente dopo più di cinque anni siamo riusciti a dimostrare quello che era palese fin dall’inizio. Marco è morto in quella casa e loro non lo hanno soccorso. Se lo avessero fatto sarebbe ancora qui».