Perché la Regione Lombardia obbliga le persona a coprire «naso e bocca con mascherine o con semplici foulard e sciarpe»

Obbligo di mascherine in Lombardia per coprire naso e bocca

La Lombardia ha deciso di andare per la propria strada, per l’ennesima volta dall’inizio dell’emergenza sanitaria in Italia. L’ultimo provvedimento è stato inserito in un’ordinanza datata 4 aprile e firmata dal governatore Attilio Fontana. Nel testo, tra le tante prescrizioni e specifiche, si parla anche dell’obbligo mascherine in Lombardia per tutte le persone che – sempre per motivi di necessità – devono uscire di casa. Però c’è anche una postilla: si possono indossare anche semplici foulard e sciarpe per coprire viso e bocca.

«L’ordinanza del presidente della Regione introduce anche l’obbligo, per chi esce dalla propria abitazione, di proteggere se stessi e gli altri coprendosi naso e bocca con mascherine o anche attraverso semplici foulard e sciarpe – scrive il portale Lombardia Notizie, sito ufficiale di news della Regione, citando la nota stampa che ha accompagnato l’ordinanza del 4 aprile -. Gli esercizi commerciali al dettaglio già autorizzati (di alimentari e di prima necessità) hanno l’obbligo di fornire i propri clienti di guanti monouso e soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani». Una specifica che spiega meglio un passo della stessa ordinanza.

«Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani».

Obbligo mascherine in Lombardia, e non solo

Bastano anche foulard e sciarpe, ma a questo punto qualsiasi indumento atto alla copertura di viso e bocca. Sistemi di protezione un po’ raffazzonati. Ma c’è un motivo per cui non si è potuto parlare del solo obbligo mascherine in Lombardia. Per imporre l’uso di questi strumenti di protezione individuale, infatti, la Regione avrebbe dovuto mettere a disposizione di tutti i cittadini le tanto agognate – e introvabili – mascherine.

I foulard e le sciarpe per coprire naso e bocca

Vista la carenza in tutta Italia, non si poteva essere così selettivi, con l’istituzione non in grado di garantirne a tutti. Ecco spiegata la postilla sulle sciarpe e i foulard che, occorre dirlo, non sono strumenti a norma e certificati per scongiurare il contagio. Per questo motivo si raccomanda sempre di mantenere la distanza di sicurezza, se è proprio necessario dover uscire dalla propria abitazione.

