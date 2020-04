Salvini vuole le chiese aperte a Pasqua con ingresso a turno, come nei supermercati

Il leader della Lega sostiene che la scienza non basti per sconfiggere il Coronavirus

La scienza non basta. Lo ha detto Matteo Salvini nel corso della sua intervista con Maria Latella a SkyTg24. Secondo il leader della Lega, per sconfiggere il Coronavirus non occorre solamente affidarsi alla scienza, ma serve anche affidarsi al Dio e al cuore immacolato di Maria. È questo il legittimo pensiero di un personaggio politico che da circa due anni a questa parte ha fatto dell’ostentazione della propria fede cattolica un vanto. Poi, però, ha chiesto che ci siano chiese aperte a Pasqua, per consentire a tutti di poter pregare per la più importante manifestazione della fede cattolica.

E la sicurezza? Matteo Salvini ha una risposta anche su questo: fare quello che accade quando si vuole entrare nei supermercati per fare la spesa: con mascherine, guanti, controllo della temperatura corporea, a distanza e -sopratutto – con ingresso scaglionato a turno. Insomma, quattro/cinque fedeli alla volta per assistere alle celebrazioni per la funzione simbolo della religione cattolica: la Pasqua.

Chiese aperte a Pasqua, l’ultima proposta di Salvini

Il leader della Lega di essere il portavoce delle richieste di molti italiani che hanno chiesto ai vescovi le chiese aperte a Pasqua: «Sostengo le richieste di coloro che chiedono, in maniera ordinata, composta e sanitariamente sicura, di farli entrare in chiesa. Far assistere per Pasqua, anche in tre, quattro o in cinque, alla messa di Pasqua. Spero che si trovi il modo di avvicinare chi ci crede. C’è un appello mandato ai vescovi di poter permettere a chi crede, rispettando le distanze, con mascherine e guanti e in numero limitato, di entrare nelle chiese come si entra in numero limitato nei supermercati. La Santa Pasqua, la resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, per milioni di italiani può essere un momento di speranza da vivere». Il discorso di Matteo Salvini sul tema chiese aperte a Pasqua parte dal minuto 23’55” del video pubblicato da SkyTg24 su propri canali social.

L’affidamento al cuore immacolato di Maria

Non poteva mancare, come già fatto in passato, il passo sul cuore immacolato di Maria: «Non vedo l’ora che la scienza e anche il buon Dio, perché la scienza da sola non basta, sconfiggano questo mostro per tornare a uscire. Ci avviciniamo alla Santa Pasqua e occorre anche la protezione del Cuore Immacolato di Maria».

