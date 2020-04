Matteo Salvini propone un canale della Rai dedicato alla scuola (ma Rai Scuola esiste già)

La sua idea per recuperare le lezioni online anche per le persone che non hanno internet

Matteo Salvini punta a ricercare i modelli più esotici per affrontare quest’emergenza coronavirus, ma così facendo si perde le nostre soluzioni casalinghe, quelle del made in Italy a lui tanto caro. Oggi, via social network, ha lanciato un altro slogan acchiappa click e acchiappa like per cercare di individuare una soluzione pratica a questo anno scolastico 2019/2020 destinato a concludersi in maniera così diversa rispetto alla tradizione. Il leader della Lega, attaccando il sistema della didattica a distanza che in questi giorni è stata adottata da quasi tutte le scuole italiane, afferma una cosa che in linea di principio è corretta: non tutti hanno a disposizione strumenti informatici o connessione a internet per poter seguire le lezioni. Ma poi individua una soluzione non proprio innovativa.

Salvini tv scuola: la proposta del leader della Lega alla Rai

«La Lega – ha detto Salvini – ha proposto che, come accadrà da aprile in Australia sulla rete ABC, la televisione pubblica dedichi un canale (la Rai ne ha 13) alle lezioni per gli studenti: scuole elementari la mattina, medie e superiori il pomeriggio. Non tutti in Italia hanno connessione internet o Wi-Fi, non tutte le famiglie hanno i soldi per Pc o tablet. Il diritto allo studio deve valere per tutti, non possono esserci bimbi e ragazzi di Serie B. Che ne pensate?».

Salvini tv scuola, il progetto di Rai Scuola va avanti dal 1999

Probabilmente, assecondando una delle caratteristiche della sua comunicazione (quella dell’amarcord italiano), Matteo Salvini pensava a una sorta di maestro Manzi 2.0, con una classe collegata in diretta televisiva per approfittare degli insegnamentidi quello che veniva considerato il maestro degli italiani. Peccato, però, che la Rai abbia già un canale tematico dedicato alla scuola e che ce l’abbia già da più di vent’anni. Rai Edu è stato fondato infatti nel 1999. Successivamente, nel 2008, il canale ha assunto il nome di Rai Scuola.

Rai Scuola è destinato, nella sua funzione originale, principalmente all’insegnamento di discipline scolastiche ai bambini della scuola primaria e ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado. Si insegnano le scienze, la lingua inglese, ma anche l’educazione stradale. Un insieme di programmi prodotti dalla BBC e dalla Rai completano l’offerta formativa che, nell’ultimo periodo, consta anche di documentari e di percorsi tematici adatti a tutti gli indirizzi di studio. Insomma, Matteo Salvini propone oggi una soluzione che la Rai aveva previsto già nel 1999: non certo a causa del coronavirus.