Cambiano le regole per i suggerimenti di amicizia su Snapchat

Già dallo scorso anno Snapchat ha annunciato di stare lavorando per assicurarsi che la piattaforma diventi più sicura. La carne al fuoco è tanta e le preoccupazioni per la privacy violata dei ragazzi, esagerando con parental control Snapchat, non sono di certo mancate: da un lato c’è la necessità che i genitori comprendano i social e i pericoli che possono comportare, esercitando un monitoraggio che però non vada a ledere alla privacy dei figli. Dovendo venirne a capo, Snapchat ha presentato uno dei primi provvedimenti: i suggerimenti amicizia Snapchat eviteranno qualsiasi contatto con estranei.

Le nuove regole per i suggerimenti amicizia Snapchat

I suggerimenti amicizia su Snapchat saranno limitati ed è stato deciso come. Ad annunciarlo è 9to5Mac, che parla dell’implementazione della nuova funzione di sicurezza su Snapchat. Il cambiamento interesserà gli utenti che hanno dai 13 ai 17 anni e che vedranno nei suggerimenti per entrare in contatto con nuovi amici solo coloro che hanno «un certo numero di amici in comune con quella persona» tramite Quick Add.

Quick Add è la funzione di Snapchat che, appunto, suggerisce a ogni utente i profili di quelli che potrebbe conoscere. Non è dato ancora sapere il numero di amici che un utente adolescente e un utente adulto dovranno avere in comune per comparire nei suggerimenti l’uno dell’altro, ma di certo sarà estremamente più probabile che in quella sezione si trovino persone che si conoscono nella vita reale (un po’ come succede con Facebook). Questo è il primo degli strumenti per raggiungere l’obiettivo: dare «ai genitori una maggiore comprensione delle persone con cui i loro ragazzi stanno parlando» pur mantenendo, per i giovani, un senso di privacy.

Snapchat utilizzato per acquistare droga

Da un rapporto dello scorso anno della NBC è emerso che i ragazzi utilizzassero la piattaforma per comprare droga. Una verità che ha reso necessario un repentino cambiamento e un maggiore controllo delle attività dei minori su Snapchat, che afferma di stare migliorando il suo tracciamento di contenuti che si legano alla droga, rendendolo invisibili e bloccandoli. Oltre al portale educativo Heads Up – che dall’anno scorso avverte gli utenti rispetto ai rischi del consumo (cresciuto) di fentanyl – e gli strumenti di segnalazione per combattere specificatamente tutte le azioni sulla piattaforma legate alla droga, l’algoritmo è stato incaricato di individuare e bloccare prontamente tutti i termini legati alla droga.