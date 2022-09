Meta vuole rendere più facile il passaggio da Facebook a Instagram e viceversa

Meta sta testando delle nuove funzionalità per semplificare il passaggio tra gli account Instagram e Facebook e facilitarne la creazione di nuovi. Questa innovazione servirà per integrare le piattaforme Meta.

«Innanzitutto, stiamo introducendo una nuova interfaccia per cambiare profilo che renderà più facile rimanere aggiornati sulle notifiche e navigare tra Facebook e Instagram», si legge sul blog di Meta. Le persone potranno passare facilmente dal proprio account su Facebook a quello su Instagram a condizione che li abbiano prima aggiunti allo stesso Account Center. Inoltre, si potranno vedere i profili Facebook e Instagram in un’unica interfaccia, dove si potranno monitorare le notifiche di entrambe le piattaforme, rendendo più facile rimanere aggiornati sulle attività.

Le nuove funzionalità di Meta sono in fase di test a livello globale su iOS, Android e sul web.

We’re introducing new features that make it easier to create, switch between and get notified for multiple profiles on @facebook and @instagram.https://t.co/JN1GXSPrFv pic.twitter.com/nztXYOoCMf

— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) September 26, 2022