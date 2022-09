WhatsApp introduce la funzione per creare i link per le videochiamate da condividere con altri utenti

I link per le videochiamate sono comuni in app come Zoom o Google Meet, utilizzate soprattutto nel periodo della pandemia, ma ora anche l’applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp sta implementando questa funzione: si potrà condividere il link di una chiamata con familiari e amici.

Mark Zuckerberg, amministratore delegato di Meta, ha annunciato oggi la nuova funzione di WhatsApp tramite un post su Facebook, spiegando che gli utenti potranno creare i link per le videochiamate da inviare agli altri utenti per invitarli a prendere parte a una videochiamata.

Zuckerberg ha anche detto che la società sta testando le videochiamate crittografate che possono accogliere fino a 32 persone. La società aveva annunciato ad aprile di voler implementare una funzione per permettere agli utenti di fare delle chiamate di gruppo così estese e ora sembra che la stia effettivamente implementando per un numero limitato di utenti.

Come funziona il link per le videochiamate di gruppo?

Gli utenti troveranno l’opzione per creare un link nella scheda dedicata alle chiamate. Una volta creato, questo si può condividere con altri utenti che, cliccando sul link, avranno la possibilità di accedere e partecipare alla videochiamata. La nuova funzione sarà disponibile a partire da questa settimana per tutti gli utenti, quindi probabilmente sarà necessario tenere d’occhio gli aggiornamenti dell’app di WhatsApp. Il post condiviso da Zuckerberg su Facebook non è così esaustivo. Per esempio, non è chiaro cosa succede quando un utente che non ha un account WhatsApp clicca sul link per accedere alla videochiamata e Meta non ha ancora chiarito le perplessità espressa da alcuni utenti.

L’impressione è che WhatsApp voglia assomigliare sempre di più alle piattaforme utilizzate dai grandi gruppi di persone per comunicare tra loro, come Slack per esempio, ma anche come i gruppi Facebook. Il mese scorso, Meta ha iniziato a testare le funzionalità nota come WhatsApp Communities, che include funzionalità progettate per aggiungere struttura alle chat di gruppo come si conoscono finora, come il supporto per la condivisione di file, le chiamate di gruppo di 32 persone e strumenti di amministrazione e per la moderazione dei contenuti.