Al Pd restano i meme: la card che circolava nelle chat WhatsApp dopo le proiezioni

Per dire di come i tempi cambiano anche nelle tornate elettorali, una volta era frequente – negli ambienti della sinistra – fare la cosiddetta analisi della sconfitta. Adesso, si preferisce l’ironia dei meme, nelle chat di WhatsApp. Stando a un retroscena riportato dal Corriere della Sera, ad esempio, alcuni esponenti del Partito Democratico – una volta constatato l’esito infausto delle elezioni del 25 settembre – hanno fatto circolare nelle chat di riferimento sull’app di messaggistica una card che riprendeva il claim dello slogan elettorale scelto da Enrico Letta: Scegli. La scelta, però, non era tra i valori e i disvalori proposti dal segretario dem, bensì tra le due alternative “piangere” o “bestemmiare”.

Meme Pd, l’ultima spiaggia degli iscritti in chat

In effetti, l’unico ruolo in cui i social network sembrano aver giocato una partita decisiva è stato quello dei meme. Tanti quelli su Di Maio che, nella trattoria da Nennella, era stato fatto volare dai suoi supporter, ma tanti anche quelli su Silvio Berlusconi sbarcato su TikTok. Alcuni meme sono stati anche autoironici, come quello di Giorgia Meloni che si era presentata, appunto, su TikTok con due meloni in mano, per dare – così – la sua tacita indicazione di voto (uno dei meme più virali della campagna elettorale era stato meglio un giorno da anguria che cento da meloni).

In verità, la card-meme utilizzata nelle chat del Partito Democratico sembra essere piuttosto triste. Un po’ come l’esito stesso delle elezioni. Il segnale di una comunicazione che non ha sfondato, che non ha conquistato consensi sui social (ma, in verità, questa cosa è stata decisamente comune a tutti i partiti), che non è stata accompagnata da una efficace narrazione offline. Restava solo da scegliere se piangere o bestemmiare. La seconda azione era quella evidenziata in rosso.