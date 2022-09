Gli hater assaltano l’ultimo post su Facebook di Luigi Di Maio

Luigi Di Maio non sarà rieletto in Parlamento. Il collegio uninominale alla Camera di Napoli Fuorigrotta è stato vinto da Sergio Costa, del Movimento 5 Stelle, che ha ottenuto poco meno del 40 per cento, mentre Di Maio ha ottenuto il 24,4. Anche il partito fondato da Di Maio dopo la caduta del governo Draghi, Impegno Civico, resterà fuori dal Parlamento: si arresta allo 0,5% sia per la Camera sia per il Senato.

Gli hater contro Luigi Di Maio

Dopo dieci anni da deputato e quasi cinque da ministro, prima del Lavoro e dello Sviluppo economico nel primo governo Conte poi degli Esteri nel secondo governo Conte e nel governo Draghi, Di Maio non sarà rieletto in Parlamento. Nel corso degli anni la popolarità di Di Maio in quanto esponente del Movimento 5 Stelle si è progressivamente indebolita anche a causa della sua disponibilità a stringere alleanze con altri partiti, come Lega e Partito Democratico, spesso criticata. All’inizio del 2020 Di Maio decise di dimettersi dal ruolo di capo politico del Partito e venne sostituito poco dopo da Giuseppe Conte. A quest’anno risale invece la decisione di lasciare definitivamente il Movimento 5 Stelle per fondare Impegno Civico, il Partito con cui si è presentato alle ultime elezioni.

Proprio il pessimo risultato ottenuto sia in quanto candidato nel collegio uninominale di Fuorigrotta sia in quanto leader di Impegno Civico deve aver spinto numerosi utenti – rivelatisi hater – a commentare negativamente l’ultimo post che compare sull’account Facebook personale di Luigi Di Maio. Si tratta di una foto che ritrae Di Maio al momento dell’inserimento della scheda elettorale nell’urna che ha raccolto più di 7 mila commenti finora, destinati sicuramente ad aumentare.

Alcuni commenti sembrano ironici, altri sono decisamente duri e non mancano gli insulti: c’è chi lo invita a «preparare le valigie» e cercare un nuovo lavoro, chi ricorda il suo passato prima dell’impegno politico e chi esulta per il risultato ottenuto da Di Maio alle ultime elezioni. Non manca, tra i commenti, la foto estratta dal video diventato virale di Di Maio che viene sollevato in aria come la protagonista di Dirty Dancing dal personale di una trattoria a Napoli.

Gisella Ruccia ha raccolto alcuni di questi commenti, definendo quello che sta accadendo sul profilo Facebook di Di Maio «una mattanza».