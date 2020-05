Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 8 maggio

Nella Giornata Mondiale della Croce Rossa l’andamento discensivo della curva continua ad essere confermato anche con i numeri coronavirus 9 maggio. Nell’aggiornamento delle 18 fornito dalla Protezione Civile è stato registrato un numero di persone attualmente positive pari a 87.961. Per quanto riguarda i decessi, nella giornate di oggi si contano 243 morti, dato che porta il totale dei deceduti a causa del Covid-19 in Italia a 30.201. I dimessi/guariti sono – nella giornata odierna – 2.747, numero che fa salire il totale a 99.023. I tamponi effettuati sono stati 64.775, dato che porta il totale dei test di questo tipo dall’inizio della pandemia a 2.445.063. L’incremento di persone positive è pari a 1.327 nuovi casi, dato che porta il totale a 217.185 nel nostro paese.

Numeri coronavirus 8 maggio, cosa c’è di positivo

Procede il calo della pressione nelle strutture ospedaliere, con 143 ricoverati in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva rimangono così attualmente ricoverate – in tutta Italia – 1.168 persone. Anche il numero di persone attualmente positive al coronavirus ha subito una contrazione nella giornata di oggi. Dal Molise, seppur si sia assistito al più alto incremento di nuovi positivi in termini percentuali nel paese, arriva la buona notizia: zero deceduti. Lo stesso vale per Basilicata, Val d’Aosta, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, provincia di Trento.

Numeri coronavirus 8 maggio, cosa c’è di negativo

Cala il numero di deceduti rispetto alla giornata di ieri, seppur rimanendo sopra le 200 persone. Si sfonda oggi la soglia delle 30 mila persone morte nel nostro paese durante la pandemia. Il tasso grezzi di mortalità della malattia non cala, rimanendo a 13,9% nella giornata in cui parlare di morte con coronavirus e morte di coronavirus perde di senso, come ha spiegato l’Iss. Le regioni che oggi hanno registrato l’aumento percentuale maggiore di casi rispetto a ieri sono il Molise, con un picco del +7,2%, la Liguria (+0,9%), il Piemonte (+0,8%) e la Lombardia (+0,8%). Anche nella giornata di oggi – come nelle scorse – quasi il 50% dei nuovi casi è stato rilevato in Lombardia.

(Immagine copertina dal profilo Twitter di YouTrend)