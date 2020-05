Nella bozza del decreto rilancio, il prezzo massimo delle mascherine fissato a 1,50 euro

La soglia per quelle chirurgiche potrebbe essere fissata a 1,50 euro invece che a 50 centesimi

Nel decreto rilancio, potrebbe essere inserito un nuovo prezzo massimo per le mascherine

Qualsiasi indicazione contenuta nel decreto rilancio potrà essere modificata anche nel giro di poche ore. Con questa premessa bisogna leggere quanto scritto nel documento di 776 pagine che il governo sta preparando in questi giorni. Compresa l’indicazione sul nuovo prezzo mascherine che, a quanto pare, passerebbe da 50 centesimi a 1,50 euro. Questo varrà per le mascherine chirurgiche, mentre le FFP2 senza valvola avranno un tetto massimo di 5,75 euro (con valvola non oltre 6,50) e le FFP3 senza valvola andranno vendute a 6 euro al massimo (con valvola a 9,50).

Nuovo prezzo mascherine, cosa dice la bozza del decreto rilancio

Insomma, un’indicazione decisamente diversa rispetto a quella fornita da Giuseppe Conte soltanto qualche giorno fa, alla vigilia del lancio del dpcm del 26 aprile. In quella circostanza, il presidente del Consiglio aveva fissato il prezzo minimo per le mascherine chirurgiche a 50 centesimi. Una cifra che, a quanto pare, non sarà possibile rispettare. In questi ultimi giorni, diverse farmacie hanno constatato l’impossibilità di vendere questi dispositivi a questo prezzo, senza rimetterci sugli acquisti all’ingrosso.

Nella giornata di ieri, si era parlato anche di un accordo tra il commissario straordinario Domenico Arcuri e i rappresentati di categoria per la vendita di 10 milioni di pezzi nelle farmacie al prezzo di 50 centesimi, con un margine di guadagno di 10 centesimi per i rivenditori. Evidentemente, però, le procedure per raggiungere accordi di questo tipo sono molto complesse e difficili da chiudere. E questo può aver portato il governo a una nuova riflessione sui prezzi delle mascherine.

All’interno del decreto rilancio, sono inserite le soglie anche per gel igienizzanti, secondo questa suddivisione: un litro di disinfettante liquido a base di ipoclorito di sodio dovrà essere venduto al prezzo massimo di 7,20 euro, il gel disinfettante a base alcolica non dovrà costare più di 6,40 euro, mentre un flacone da un litro di soluzione liquida disinfettante a base alcolica non potrà superare i 2,15 euro.