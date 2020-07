Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus dell’8 luglio

Nei numeri coronavirus 8 luglio migliorano i dati relativi ai decessi rispetto alle scorse 24 ore, mentre restano più o meno costanti i nuovi contagi rispetto alla giornata di ieri. Complessivamente, la giornata di oggi ha fatto registrare 193 nuovi contagi su 50.443 tamponi effettuati. I morti, in luogo delle 30 vittime di ieri, oggi sono stati 15, esattamente la metà, anche se il dato resta superiore rispetto a quelli del fine settimana e di lunedì. Complessivamente, il dato dei decessi dall’inizio della pandemia è salito a 34.914, mentre gli attualmente positivi in Italia scendono sempre di più: ora sono 13.595, grazie anche a 825 nuovi guariti in più nella giornata dell’8 luglio.

Numeri Coronavirus 8 luglio, cosa c’è di positivo

La notizia migliore di oggi arriva senza dubbio dall’ospedale di Bergamo, dove il reparto di terapia intensiva per la prima volta dal 23 febbraio è covid-free. Migliora la situazione relativa ai decessi, resta costante quella dei nuovi contagi. Nella giornata di oggi ci sono stati anche più dimessi/guariti rispetto agli ultimi giorni, con un trend che è tornato in crescita.

Numeri Coronavirus 8 luglio, cosa c’è di negativo

I dati negativi sul coronavirus restano quelli relativi allo sviluppo di nuovi focolai, soprattutto in seguito a casi di importazione. È stato già evidenziato il caso degli ingressi in Italia dal Bangladesh, ma occorre ricordare anche – ad esempio – che alcuni contagi legati a rientri dalla Moldavia hanno portato una regione come la Basilicata – che da diversi giorni era a contagio zero – a far registrare un nuovo caso di positività, una novantenne di Moliterno, già zona rossa nella fase più calda dell’emergenza.