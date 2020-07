I numeri coronavirus 7 luglio segnano un nuovo campanello d’allarme per quanto riguarda l’andamento dell’epidemia in questi ultimi giorni. Mentre diminuiscono rispetto a ieri i nuovi contagi, 138 i nuovi casi registrati oggi, aumentano in maniera più che tripla le vittime per il Covid-19. Invece degli 8 morti della giornata di ieri, si sono registrate 30 vittime. Il numero complessivo di persone colpite dal coronavirus è di 241.956, mentre le vittime salgono a 34.899.

Numeri coronavirus 7 luglio, cosa c’è di positivo

Senz’altro si registra una diminuzione dei contagi rispetto alle ultime 24 ore, anche sensibile, visto che siamo di nuovo al di sotto delle 200 unità. Tuttavia, occorre ricordare che il dato è stato condizionato da una diminuzione dei contagi rilevati in Lombardia in virtù di un numero minore di tamponi effettuati.

Numeri coronavirus 7 luglio, cosa c’è di negativo

L’aspetto negativo, invece, è legato ai decessi, con vittime in in Lombardia (13), Veneto (10), Piemonte (3), Toscana (2), Emilia Romagna e Puglia (1 ciascuna).