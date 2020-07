Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 6 luglio

Sono 208 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia registrati nelle ultime 24ore, otto i nuovi decessi. È il bilancio del nuovo bollettino rilasciato dal Ministero della Salute che specifica come siano 942 i pazienti ricoverati con sintomi e 72 quelli attualmente in terapia intensiva. Ed è ancora la Lombardia che fa registrare il maggior incremento di positivi con 111 nuovi casi: la Regione con oltre 9000 attualmente positivi è quella con il più alto numero di casi al momento.

Covid-19 al 6 luglio: cosa c’è di positivo

L’aspetto positivo è che sono molte le regioni italiane che non fanno registrare nessun nuovo contagio tra cui: Basilicata, Calabria, Molise, Valle D’Aosta, Umbria, Provincia Autonoma di Bolzano, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Marche, Provincia Autonoma di Trento. In Veneto, regione al centro delle polemiche negli scorso giorni, si registra appena un solo nuovo contagio. Scende, anche se di appena due unità, il numero degli attuali ricoverati in terapia intensiva: oggi ammontano a 72.

Covid-19 al 6 luglio: cosa c’è di negativo

Se ieri i nuovi contagi erano +192, oggi tornano a +208, infrangendo così la bolla simbolica delle 200 unità. Torna a salire il rapporto tra tamponi effettuati e nuovi contagiati, oggi a 0.91 contro lo 0.81 di ieri. Se ieri una ogni 115 persone era positiva, oggi la media scende a uno ogni 110 tamponi effettuati.