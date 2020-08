Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati del coronavirus del 28 agosto

Come ogni giorno, il Ministero della Salute ha pubblicato l’aggiornamento del bollettino della situazione Coronavirus nel nostro Paese. Nelle ultime settimane, anche grazie all’installazione di punti ad hoc all’interno degli aeroporto e di alcuni porti italiani, è aumentato anche il numero dei tamponi effettuati. Ecco i numeri coronavirus 28 agosto 2020. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1462 nuovi contagi, a differenza degli 1411 conteggiati giovedì. Le nuove nuove vittime sono state 9 (mentre ieri erano 5). In totale, dall’inizio dell’emergenza sanitaria in Italia, i casi riscontrati nel nostro Paese sono stati 265.409 (gli attualmente positivi sono 23.035), mentre le vittime sono 35.472.

La curva epidemiologica, ancora una volta, è condizionata dal rientro dalle vacanze e dall’arrivo in Italia dall’estero. Come accaduto negli ultimi giorni, attraverso i tamponi sono stati isolati i nuovi casi. La maggior parte di loro sono asintomatici, ma questo non vuol dire che la situazione sia sotto controllo. Come sottolineato anche dall’ultimo report della Fondazione Gimbe, nell’ultima settimana sono aumentati anche i ricoveri in ospedale (alcuni anche in terapia intensiva).

Numeri Coronavirus 28 agosto, cosa c’è di positivo

Rimane molto alto il numero di tamponi che, per il secondo giorno consecutivo, arriva quasi a sfiorare le 100mila unità. Ovviamente si tratta di risultati di test effettuati nei giorni scorsi e non di rilevazioni fatte oggi. Resta comunque il segnale di un controllo maggiore nella popolazione. Tamponi e contact tracing hanno come obiettivo quello di tentare di contenere la nuova diffusione del virus. Un dato positivo arriva dalle persone dichiarate guarite: nelle ultime 24 ore + 348.

Numeri Coronavirus 28 agosto, cosa c’è di negativo

Il quadro continua a segnare un evidente crescita dei casi di positività in tutta Italia. Oltre ai contagi, sono state registrate nel bollettino di oggi altre nove vittime (cinque in più rispetto alle rilevazioni di ieri). Purtroppo crescono anche i numeri dei ricoverati con sintomi e quelli delle terapie intensive.

(foto di copertina: da Ministero della Salute)