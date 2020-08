Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei numeri sul coronavirus del 27 agosto

I numeri coronavirus 27 agosto mostrano ancora una volta l’evoluzione della curva del contagio in Italia. Dopo aver analizzato l’incremento dei contagi su base settimanale e dopo il numero record, per quanto riguarda gli ultimi tre mesi, della giornata di ieri (con oltre 1300 contagi in 24 ore), ecco che oggi si registrano 1411 casi e altri 5 decessi. Il numero totale dei pazienti affetti da coronavirus in Italia sale a 263.949, mentre il bilancio delle vittime è di 35.463 unità.

Numeri coronavirus 27 agosto, cosa c’è di positivo

Dal punto di vista degli aspetti positivi, oggi si è registrato un numero di tampone superiore ai 94mila. Segnale, dunque, che in Italia si sta procedendo con una mappatura decisamente più approfondita della diffusione della malattia. Un dato relativamente positivo arriva anche dai decessi: oggi sono 5, ben 8 in meno rispetto al dato fatto registrare nella giornata di ieri. Il Molise resta a zero contagi anche nella giornata di oggi.

Numeri coronavirus 27 agosto, cosa c’è di negativo

L’elemento più negativo che salta all’occhio è che anche oggi il numero dei casi (1411, appunto) è superiore a quello fatto registrare nella giornata di ieri, sebbene la percentuale dei testati sia stata molto più alta delle ultime settimane.

Una delle regioni che in termini percentuali ha fatto registrare un aumento maggiore rispetto agli ultimi giorni sono le Marche, con 61 positivi nelle 24 ore precedenti. Anche in Basilicata, il dato di un aumento di 6 unità dei positivi suona come un campanello d’allarme. Resta critica la situazione in Veneto – vista la presenza di più focolai -, ma anche in Lombardia e in Lazio.