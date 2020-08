Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati del coronavirus del 26 agosto

Come ogni giorno, il Ministero della Salute ha pubblicato l’aggiornamento con il bollettino della situazione Coronavirus nel nostro Paese. L’attenzione, da qualche settimane, è tornata a essere molto elevata dopo l’incremento dei nuovi casi che ha portato alla crescita della curva epidemiologica dopo i cali del mese di giugno e l’inizio di luglio. Ecco i numeri coronavirus 26 agosto. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1364 nuovi contagi, a differenza degli 870 conteggiati ieri. Le nuove nuove vittime sono state 13 (mentre ieri erano 7). In totale, dall’inizio dell’emergenza sanitaria in Italia, i casi riscontrati nel nostro Paese sono stati 262.540 (gli attualmente positivi sono 20.753), mentre le vittime sono 35.458.

I numeri più gravi, per via dell’incremento nelle ultime 24 ore, arrivano dalla Toscana. Nella Regione, infatti, si è passati dai 34 nuovi positivi registrati nelle giornata di martedì ai 161 evidenziati nel bollettino diramato oggi. La maggior parte delle nuove infezioni (140) sono state intercettate attraverso l’attività di screening. La maggior parte di loro sono collegati ai rientri dall’estero o dalle vacanze.

Numeri coronavirus 26 agosto, cosa c’è di positivo

Il dato positivo nei numeri coronavirus 26 agosto arriva dai pazienti dichiarati guariti, che salgono di 314 unità. Un dato che mantiene stabile l’equilibrio delle persone ricoverate in ospedale, che non segna variazione rispetto alle ultime 24 ore. L’unica Regione a non aver individuato nuovi positivi è la Valle D’Aosta.

Numeri coronavirus 26 agosto, cosa c’è di negativo

Oltre al numero elevato di nuovi contagiati, dai numeri coronavirus 26 agosto emerge il dato di tre nuovi pazienti ricoverati in terapia intensiva. Rispetto agli ultimi giorni, cresce anche il numero di tamponi processati: sono 93.529. Ovviamente, occorre ricordarlo, questo non vuol dire che nelle ultime 2 ore siano stati effettuati oltre 90mila tamponi. Si tratta, infatti, dei risultati dei test effettuati nel corso degli scorsi giorni (e di cui, solo oggi, è arrivato il risultato).

