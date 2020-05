Cosa c’è di positivo e cosa di negativo nei dati sul coronavirus del 27 maggio

Anche nella giornata di oggi, alle 18, la Protezione Civile ha diramato i numeri coronavirus 27 maggio. Il bollettino dell’ente che si occupa di gestire la pandemia in Italia ha evidenziato ancora una volta degli aspetti molto interessanti, decisivi sia per l’analisi della prima parte della fase 2, sia per la gestione delle riaperture tra regioni il prossimo 3 giugno. Rispetto alla giornata di ieri, oggi si sono registrati 584 contagi in più, 117 nuovi decessi e 2.443 nuovi guariti. Il numero totale delle vittime da coronavirus dall’inizio dell’epidemia in Italia è salito a 33.072.

Numeri coronavirus 27 maggio, cosa c’è di positivo

Il trend di nuovi contagi resta tutto sommato stabile, rispetto agli ultimi giorni. Il numero totale di attualmente positivi è di 50.966, con una decrescita di 1.976 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, 505 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 16 pazienti rispetto a ieri. Mentre l’84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Numeri coronavirus 27 maggio, cosa c’è di negativo

Rispetto alla giornata di ieri, il numero dei morti è tornato di nuovo al di sopra di quota 100, mentre aumentano – anche se di poco – i nuovi contagi. Tornano a essere tre le regioni che registrano un aumento percentuale dei casi superiore allo 0,4%: Molise (+0,46%), Lombardia (+0,44%), Liguria (+0,41%). In modo particolare, il dato della Lombardia resta quello più alto in termini assoluti rispetto alla popolazione residente.