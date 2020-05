Cosa c’è di positivo e cosa di negativo nei dati sul coronavirus del 26 maggio

Dopo i dati estremamente positivi della giornata di ieri, con solo 300 nuovi contagiati (su 35.241 effettuati) e 92 deceduti, i numeri coronavirus 26 maggio segnano una diminuzione delle persone decedute ma un aumento dei contagi (a fronte però di oltre 20 mila tamponi in più effettuati rispetto a ieri). Oggi vediamo una platea di attualmente positivi pari a 52.942 persone. Le persone decedute a causa del coronavirus il 26 maggio sono 78, dato che porta il totale dei morti a 32.955. I dimessi/guariti in questa giornata ammontano a 2.677 persone, numero che porta il totale delle persone classificabili in questa categoria a 144.658. Oggi sono stati effettuati 57.674 tamponi, numero che porta il totale di test fatti a 3.539.927 dall’inizio della pandemia. I nuovi contagiati oggi sono 397, per un totale di casi coronavirus in Italia dall’inizio dell’emergenza sanitaria pari a 230.555.

Numeri coronavirus 26 maggio, cosa c’è di positivo

Osserviamo anche oggi un’ulteriore discesa del dato relativo alle persone ricoverate in terapia intensiva, che cala di 2′ pazienti e arriva a 521- persone che necessitano di cure intensive in tutta Italia. Oggi si raggiunge lo zero contagi in Alto Adige, Sardegna, Calabria, Molise e Basilicata (con la Calabria che è al quarto giorno consecutivo senza registrare nuovi casi). Il rapporto tra i nuovi casi e i tamponi effettuati rimane al minimo, anzi – rispetto a ieri – è in sensibile calo e al minimo dall’inizio dell’epidemia (siamo a 1 nuovo positivo ogni 145 tamponi effettuati e a 1 nuovo positivo ogni 86 persone testate). Non ci sono stati morti nelle ultime 24 ore in Valle D’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Alto Adige, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria.

Numeri coronavirus 26 maggio, cosa c’è di negativo

Tra i nuovi contagi, la maggior parte sono sempre in Lombardia, dove si registrano 159 nuovi positivi, ovvero il 40% del totale. Tra le regioni in cui l’incremento di nuovi casi è stato maggiore troviamo il piemonte (86), la Liguria (53), l’Emilia.Romagna (24) e il Lazio (18).

(Immagine copertina dal profilo Twitter YouTrend)